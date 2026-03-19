Pha va chạm làm gãy xương sườn Lucas Moura

Cựu sao Tottenham phải rời sân bằng cáng và được đưa đi cấp cứu sau khi gặp chấn thương nặng trong màu áo Sao Paulo.

Moura va chạm và tiếp đất khiến xương sườn bị gãy.

Lucas Moura phải nhập viện khẩn cấp sau chấn thương nghiêm trọng trong trận Sao Paulo thua 0-1 trước Atletico Mineiro tại giải VĐQG Brazil.

Tiền đạo 33 tuổi không đá chính, vào sân từ ghế dự bị ở phút 60. Tuy nhiên, anh chỉ thi đấu được 12 phút trước khi gặp sự cố trong một pha tranh chấp với Tomas Cuello.

Moura bị hai cầu thủ đối phương áp sát và truy cản, sau đó ngã mạnh xuống sân một cách bị động, điểm tiếp đất không may lại nằm ngay vùng xương sườn. Anh lập tức gặp khó khăn trong việc hô hấp và phải rời sân bằng cáng. Gonzalo Tapia là người được tung vào sân thay thế.

CLB Sao Paulo xác nhận cầu thủ người Brazil được đưa tới Bệnh viện Mater Dei tại Belo Horizonte để kiểm tra. Kết quả chụp chiếu cho thấy Moura bị gãy hai xương sườn.

Hiện anh vẫn ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, chưa được phép trở về Sao Paulo để tiếp tục điều trị.

Trận thua 0-1 trước Atletico Mineiro ảnh hưởng lớn đến Sao Paulo. Đội bóng có cơ hội vươn lên dẫn đầu nếu giành điểm, nhưng hiện vẫn xếp sau Palmeiras trên bảng xếp hạng do kém về chỉ số phụ khi cả hai đang cùng có 16 điểm.

Lucas Moura là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá châu Âu. Anh từng tạo dấu ấn sâu đậm trong màu áo Tottenham, đặc biệt với cú hat-trick vào lưới Ajax tại bán kết Champions League 2019, giúp đội bóng vào chung kết.

Sau khi rời Tottenham năm 2023, Moura trở lại Sao Paulo, đội bóng anh trưởng thành. Cuối năm 2025, anh ký gia hạn hợp đồng thêm một năm và tiếp tục thi đấu tại quê nhà trong mùa giải 2026.

Chấn thương lần này được xem là đòn giáng mạnh với Moura và cả CLB, trong bối cảnh anh vẫn đóng vai trò quan trọng trong đội hình Sao Paulo.

