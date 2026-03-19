FIFA gọi tên 'ma thuật đen' của HLV Kim Sang-sik

Tối 19/3, FIFA dùng hình ảnh "ma thuật đen" để nhắc về HLV Kim Sang-sik với chuỗi thành tích ấn tượng cùng tuyển Việt Nam trong năm qua.

Trận thua đậm 0-4 của tuyển Việt Nam trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 từng khiến dư luận dậy sóng. Tuy nhiên, do vi phạm liên quan đến cầu thủ nhập tịch, Malaysia bị AFC xử thua, và kết quả được điều chỉnh thành chiến thắng 3-0 cho Việt Nam.

Chính việc "thua trên sân nhưng thắng trên giấy" ấy khiến người hâm mộ ví von đây như một dạng "ma thuật đen". Hình ảnh HLV Kim Sang-sik được ghép thành phù thủy cầm quyền trượng vì thế lan truyền mạnh, như biểu tượng cho chuỗi kết quả đặc biệt mà ông cùng đội tuyển tạo ra.

Đây cũng là chi tiết đáng chú ý trong bức tranh thành tích năm 2025 của tuyển Việt Nam. Đội bóng áo đỏ thực tế chỉ thua đúng một trận trước Malaysia, nhưng sau phán quyết từ AFC, thất bại đó bị xóa bỏ. Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng trong năm 2025.

Bài đăng của FIFA nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận từ cổ động viên Việt Nam. Nhiều người gọi vui đây là "chiến thắng kiểu Kim Sang-sik", thậm chí bình luận rằng "FIFA cũng biết về ma thuật đen của HLV Kim".

Việc Malaysia bị xử thua còn giúp thầy trò HLV Kim giành tấm vé duy nhất vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 ở bảng F. Do đó, trận lượt về giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3 chỉ còn mang tính thủ tục.