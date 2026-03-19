FIFA gọi tên 'ma thuật đen' của HLV Kim Sang-sik

  • Thứ năm, 19/3/2026 19:11 (GMT+7)
Tối 19/3, FIFA dùng hình ảnh "ma thuật đen" để nhắc về HLV Kim Sang-sik với chuỗi thành tích ấn tượng cùng tuyển Việt Nam trong năm qua.

Hình ảnh thú vị của HLV Kim gắn liền với "ma thuật đen".

Hình ảnh "ma thuật đen" FIFA nhắc tới HLV Kim Sang-sik gắn với diễn biến đầy thú vị của bóng đá Việt Nam thời gian qua.

Trận thua đậm 0-4 của tuyển Việt Nam trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 từng khiến dư luận dậy sóng. Tuy nhiên, do vi phạm liên quan đến cầu thủ nhập tịch, Malaysia bị AFC xử thua, và kết quả được điều chỉnh thành chiến thắng 3-0 cho Việt Nam.

Chính việc "thua trên sân nhưng thắng trên giấy" ấy khiến người hâm mộ ví von đây như một dạng "ma thuật đen". Hình ảnh HLV Kim Sang-sik được ghép thành phù thủy cầm quyền trượng vì thế lan truyền mạnh, như biểu tượng cho chuỗi kết quả đặc biệt mà ông cùng đội tuyển tạo ra.

Đây cũng là chi tiết đáng chú ý trong bức tranh thành tích năm 2025 của tuyển Việt Nam. Đội bóng áo đỏ thực tế chỉ thua đúng một trận trước Malaysia, nhưng sau phán quyết từ AFC, thất bại đó bị xóa bỏ. Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng trong năm 2025.

Bài đăng của FIFA nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận từ cổ động viên Việt Nam. Nhiều người gọi vui đây là "chiến thắng kiểu Kim Sang-sik", thậm chí bình luận rằng "FIFA cũng biết về ma thuật đen của HLV Kim".

Việc Malaysia bị xử thua còn giúp thầy trò HLV Kim giành tấm vé duy nhất vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 ở bảng F. Do đó, trận lượt về giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3 chỉ còn mang tính thủ tục.

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

