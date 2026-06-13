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Thể thao World Cup 2026

Tình trạng hiện tại của Yamal

  • Thứ bảy, 13/6/2026 19:28 (GMT+7)
  • 22 phút trước

HLV Luis de la Fuente thừa nhận tuyển Tây Ban Nha từng lo ngại Lamine Yamal phải nghỉ nhiều tháng trước khi thần đồng 18 tuổi hồi phục thần tốc ngoài mong đợi.

Ngôi sao trẻ của Barcelona gặp vấn đề thể lực hồi tháng 4. Chấn thương ấy từng khiến đội chủ sân Camp Nou và ban huấn luyện tuyển Tây Ban Nha đứng ngồi không yên. Theo đánh giá ban đầu, chấn thương của Yamal khiến anh nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tháng, qua đó đối mặt nguy cơ lỡ hẹn World Cup 2026.

"Chúng tôi thật sự rất lo lắng. Khi đó, các bác sĩ cho rằng cậu ấy có thể phải nghỉ tới 3 tháng. Thời gian hồi phục thậm chí có thể kéo dài hơn dự kiến", HLV De la Fuente chia sẻ.

Tuy nhiên, quá trình hồi phục của Yamal diễn ra nhanh hơn mọi dự đoán. Chiến lược gia 64 tuổi không giấu được sự vui mừng khi chứng kiến học trò tiến bộ từng ngày và tin tưởng cầu thủ 18 tuổi sẽ đạt thể trạng tốt nhất cho trận ra quân gặp Cape Verde ngày 15/6.

"Những gì đang diễn ra thật đặc biệt. Cậu ấy hồi phục nhanh hơn dự kiến và cảm thấy tốt hơn mỗi ngày. Điều đó khiến chúng tôi tin rằng Yamal sẽ hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên", HLV De la Fuente nói thêm.

Nhà cầm quân tuyển Tây Ban Nha cũng dành nhiều lời khen cho sự trưởng thành vượt tuổi của ngôi sao Barcelona. Theo ông, Yamal thay đổi rất nhiều kể từ thời điểm tham dự EURO 2024 với tư cách một thiếu niên.

Dù vậy, HLV trưởng Tây Ban Nha nhấn mạnh Yamal mới 18 tuổi và cần được bảo vệ khỏi những áp lực quá lớn. Yamal đã trở lại tập luyện bình thường cùng đồng đội và hoàn toàn tập trung cho mục tiêu chinh phục World Cup 2026 với tuyển Tây Ban Nha.

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Minh Nghi

Yamal Tuyển Tây Ban Nha Yamal

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