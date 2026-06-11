Van Bakel: Tây Ban Nha vô địch, Yamal là ngôi sao số một

Nguyễn Van Bakel đánh giá Tây Ban Nha sở hữu đội hình cân bằng nhất World Cup 2026 và tin Lamine Yamal sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Lamine Yamal là một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất World Cup 2026.

World Cup 2026 đang đến rất gần. Khi các đội tuyển hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Nguyễn Van Bakel cũng háo hức chờ đợi giải đấu diễn ra trên đất Mỹ, Canada và Mexico.

Với cựu trung vệ người Hà Lan từng nhiều năm thi đấu tại V.League, World Cup luôn là sân khấu đặc biệt nhất của bóng đá thế giới. "Tôi rất háo hức chờ đợi World Cup. Đây là giải đấu quan trọng nhất thế giới và chỉ diễn ra một lần trong bốn năm", Van Bakel chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trước thềm giải đấu, câu hỏi lớn nhất luôn là ai sẽ nâng cao chiếc cúp vàng. Với Van Bakel, câu trả lời khá rõ ràng.

Tây Ban Nha là ứng viên sáng giá nhất

Trong khi nhiều chuyên gia đặt niềm tin vào Argentina hay Pháp, Van Bakel đánh giá Tây Ban Nha mới là đội tuyển sở hữu nhiều lợi thế nhất.

Theo anh, đội bóng của HLV Luis de la Fuente đang có sự cân bằng hiếm thấy giữa các tuyến. Họ sở hữu hàng tiền vệ giàu kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng tốt và những cầu thủ tấn công đủ sức tạo đột biến trong mọi thời điểm.

"Theo tôi, Tây Ban Nha là đội tuyển có chất lượng đội hình cao nhất và cân bằng nhất hiện nay", Van Bakel nhận định.

Cựu trung vệ này vẫn dành sự tôn trọng cho các đối thủ khác như Pháp, Bỉ, Đức và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, khi được yêu cầu đưa ra dự đoán cuối cùng, anh vẫn chọn Tây Ban Nha là nhà vô địch.

"Tây Ban Nha có hàng tiền vệ kỹ thuật và những cầu thủ tấn công rất chất lượng. Tôi tin họ sẽ vô địch", anh nói.

Niềm tin đó cũng gắn liền với một cái tên đang nhận được rất nhiều sự chú ý: Lamine Yamal.

Theo Van Bakel, tài năng 18 tuổi của Barcelona có thể trở thành gương mặt nổi bật nhất World Cup 2026. Dù tuổi đời còn rất trẻ, Yamal đã chứng minh được khả năng tạo khác biệt ở những trận đấu lớn.

Van Bakel đánh giá cao tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026.

Ngoài ngôi sao của tuyển Tây Ban Nha, Van Bakel cũng kỳ vọng Jeremy Doku của Bỉ và Rayan Cherki của Pháp sẽ có một giải đấu thành công. Ở nhóm cầu thủ trẻ có thể tạo đột phá, anh nhắc đến Nico Paz của Argentina và Lennart Karl của Đức. Trong khi đó, Van Bakel dự đoán Harry Kane sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu.

Chờ lời chia tay của Messi và Ronaldo

Bên cạnh cuộc đua vô địch, Van Bakel cho rằng World Cup 2026 còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây nhiều khả năng sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Theo anh, cả hai vẫn đủ khả năng tạo dấu ấn, nhưng hoàn cảnh của họ hiện tại không còn giống nhau.

"Messi vẫn đang làm tốt ở MLS. Argentina cũng là đội tuyển có cách vận hành phù hợp với cậu ấy. Các cầu thủ xung quanh luôn hỗ trợ để Messi phát huy những phẩm chất tốt nhất", Van Bakel nhận xét.

Ngược lại, cựu trung vệ này cho rằng tuổi tác đang ảnh hưởng đáng kể đến Ronaldo. "Ronaldo đã lớn tuổi và đang ở những năm cuối sự nghiệp. Tuyển Bồ Đào Nha hiện tại cũng không còn xây dựng lối chơi xoay quanh cậu ấy nhiều như cách Argentina làm với Messi", anh nói.

Trong số các đội tuyển có khả năng tạo bất ngờ, Van Bakel dành sự chú ý cho Mỹ. Lợi thế sân nhà có thể giúp đội tuyển xứ cờ hoa tiến xa hơn kỳ vọng.

Ngoài ra, Algeria cũng là cái tên được anh đánh giá cao nhờ sở hữu đội hình giàu chất lượng và kinh nghiệm.

Tây Ban Nha là nhà vô địch Euro 2024.

Một yếu tố khác mà Van Bakel tin sẽ tác động mạnh đến giải đấu là điều kiện thi đấu. Lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup được tổ chức tại ba quốc gia với những điều kiện thời tiết khác nhau. Bên cạnh đó, các đội tuyển sẽ phải di chuyển quãng đường dài giữa các địa điểm thi đấu.

"Thời tiết và thời gian di chuyển chắc chắn sẽ có ảnh hưởng", Van Bakel nhận định.

Khi được yêu cầu đưa ra dự đoán cuối cùng cho World Cup 2026, cựu trung vệ người Hà Lan không thay đổi quan điểm. Anh tin Tây Ban Nha sẽ bước lên đỉnh thế giới, Harry Kane sẽ giành Chiếc giày vàng và Lamine Yamal sẽ được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Nếu điều đó trở thành hiện thực, World Cup 2026 sẽ không chỉ chứng kiến Tây Ban Nha trở lại đỉnh cao sau hơn một thập kỷ chờ đợi, mà còn đánh dấu sự xuất hiện của một thế hệ ngôi sao mới, với Yamal là gương mặt tiêu biểu nhất.