Real Madrid vẫn quay lưng với Quả bóng Vàng

Sau cú sốc từ gala 2024, Real Madrid vẫn giữ thái độ cứng rắn, để mặc Quả bóng Vàng đối diện viễn cảnh mất đi một trong những thế lực lớn nhất lịch sử giải thưởng.

Giải thưởng Quả bóng Vàng 2025 sắp tìm ra chủ nhân mới.

Mối quan hệ giữa Real Madrid và ban tổ chức Quả bóng Vàng tiếp tục ở trong tình trạng đóng băng. Nỗ lực từ France Football nhằm tái lập cầu nối trước thềm gala năm nay không đi đến kết quả như mong muốn, để lại một khoảng cách khó lấp đầy giữa CLB giàu truyền thống nhất châu Âu và giải thưởng cá nhân danh giá bậc nhất thế giới bóng đá.

Vết rạn từ gala 2024

Tâm điểm của cuộc khủng hoảng xuất phát từ gala Quả bóng Vàng 2024, nơi Real Madrid tin rằng Vinicius Junior xứng đáng được vinh danh sau mùa giải rực rỡ. Thế nhưng, danh hiệu cao quý lại thuộc về Rodri Hernandez. Sự thay đổi trong cách tính điểm và tiêu chí bình chọn khiến Real Madrid không thể chấp nhận.

Trong bối cảnh ấy, cả đoàn Madrid - từ HLV Carlo Ancelotti (người thắng hạng mục HLV xuất sắc nhất) cho đến các trụ cột như Carvajal, Bellingham, Valverde và đặc biệt là Vinícius - đã hủy chuyến đi Paris. Bữa tiệc đăng quang được chuẩn bị sẵn cho ngôi sao Brazil cũng buộc phải bỏ dở. Hình ảnh những chiếc ghế trống mang tên Real Madrid tại Nhà hát Chatelet trở thành cú sốc đối với gala vốn luôn được xem là sự kiện tôn vinh bóng đá toàn cầu.

Với 12 Quả bóng Vàng trong lịch sử, Real Madrid và Barcelona đang chia sẻ vị trí số một về số lần chiến thắng. Từ Di Stefano, Luis Figo, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo cho đến Luka Modric hay Karim Benzema, màu áo trắng đã gắn liền với những gương mặt biểu tượng của giải thưởng. Chính vì vậy, việc Vinicius thất bại trong cuộc đua khiến lãnh đạo Real cảm thấy bị coi nhẹ, thậm chí bị “bỏ rơi” trong cuộc chơi vốn dĩ họ từng là kẻ thống trị.

Sau khi Vinicius Jr hut Quả bóng vàng 2024, Real Madrid tỏ ra lạnh nhạt với giải thưởng này.

Trong nhiều tháng qua, France Football nỗ lực nối lại quan hệ. Một phái đoàn thậm chí trực tiếp đến Madrid để thương lượng, song các cuộc gặp đều kết thúc trong bế tắc.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở kết quả mùa trước, mà còn ở việc UEFA nay góp mặt trực tiếp vào quá trình tổ chức và chấm điểm. Điều này càng làm gia tăng sự căng thẳng, bởi mối quan hệ giữa Real Madrid và UEFA vốn đã nhiều lần căng thẳng trong bối cảnh tranh cãi về Super League và các quyết định mang tính thể chế.

Gala 2025: Nguy cơ thêm một lần lạnh nhạt

Gala Quả bóng Vàng 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 22/9, với đầy đủ hạng mục từ nam, nữ, giải COPA cho cầu thủ trẻ, Yashin cho thủ môn, Gerd Müller cho vua phá lưới, Johan Cruyff cho HLV xuất sắc, cùng giải Socrates cho các hoạt động xã hội. Nhưng viễn cảnh Real Madrid tiếp tục “tẩy chay” hiện hữu rõ ràng.

Ngay cả Carlo Ancelotti, dù từng được vinh danh là HLV xuất sắc nhất thế giới mùa 2023/24, đến nay vẫn chưa một lần nhận chiếc cúp thuộc về mình. Trong bảo tàng cá nhân của chiến lược gia lão luyện, vị trí cho phần thưởng ấy vẫn bỏ trống - một minh chứng rõ ràng cho vết rạn chưa thể hàn gắn.

Trong thế giới bóng đá, nơi danh hiệu tập thể thường được đặt cao hơn, Quả bóng Vàng vẫn mang giá trị biểu tượng đặc biệt. Với Real Madrid, đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là sự khẳng định cho triết lý và sức mạnh thể chế của CLB. Khi sự công nhận ấy bị đặt dấu hỏi, sự phản ứng mạnh mẽ là điều khó tránh.

Câu hỏi đặt ra: Liệu Real Madrid có sẵn sàng nhượng bộ để tái xuất ở gala Quả bóng Vàng, hay tiếp tục chọn cách đứng ngoài để giữ vững danh dự? Câu trả lời sẽ chỉ rõ khi ánh đèn Nhà hát Chatelet một lần nữa bật sáng vào cuối tháng 9 này.