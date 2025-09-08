Real Madrid chấp nhận thách thức từ Barcelona

Những bản hợp đồng mới như Dean Huijsen, Alvaro Carreras và Franco Mastantuono góp phần trẻ hóa đội hình xuất phát của Real Madrid với tham vọng lật đổ sức trẻ ở Barcelona.

Barcelona hiện nay sở hữu một chiến lược nhân sự rõ ràng: xây dựng một tập thể trẻ trung, tài năng. Các tài năng trẻ được dẫn dắt bởi một vài cầu thủ giàu kinh nghiệm, những người có thể truyền sự từng trải và tạo ra khác biệt khi cần thiết.

Con đường hướng tới thành công lâu dài của họ đặt nền móng trên sự trưởng thành của các tài năng đến từ La Masia: những cái tên như Lamine Yamal (18 tuổi), Pau Cubarsi (18), Alejandro Balde (21), Pablo Gavi (21), Fermin Lopez (22) và Marc Casado (21) đều khẳng định tầm quan trọng.

Song song với đó, Barcelona cũng bổ sung thêm những nhân tố trẻ tài năng từ bên ngoài: Jules Kounde (26), Joan Garcia (24), Pedri Gonzalez (22) và Ferran Torres (25). Với lớp kế cận vẫn đang phát triển mạnh từ lò đào tạo trẻ, tương lai của "Blaugrana" dường như rất vững chắc.

Yamal là biểu tượng sức trẻ của Barcelona.

Trong bối cảnh ấy, Real Madrid không muốn bị bỏ lại phía sau. Họ tiếp tục chính sách chiêu mộ những tài năng trẻ triển vọng mà CLB đã khởi đầu với Vinícius Júnior, Rodrygo Goes, Arda Guler và Endrick Felipe.

"Los Blancos" muốn sẵn sàng cạnh tranh trực diện với Barcelona trong nhiều năm tới. Không thể sản sinh nhiều ngôi sao từ La Fabrica như mong đợi, Real Madrid buộc phải tìm kiếm tài năng từ khắp nơi trên thế giới.

Chỉ mới vài mùa trước, cụ thể là mùa 2022/23, Real Madrid của Carlo Ancelotti từng tung ra một trong những đội hình già nhất lịch sử CLB, với độ tuổi trung bình 30,1 tuổi trong trận gặp Rayo Vallecano. Khi ấy, chỉ có ba cầu thủ dưới 30 tuổi: Eduardo Camavinga, Federico Valverde và Rodrygo Goes.

Thế nhưng, ngày nay đội hình ấy gần như tan rã. Trong trận đấu gần nhất với Mallorca, đội hình xuất phát của Real Madrid có tuổi trung bình chỉ 24,9 tuổi. Tính cả mùa giải hiện tại, độ tuổi trung bình của các cầu thủ Real Madrid ra sân là 25,8 tuổi - thấp thứ ba tại La Liga, chỉ cao hơn Barcelona (25,4) và Real Sociedad (25,6).

Mùa hè vừa qua có ý nghĩa đặc biệt trong việc kiến tạo một đội hình đủ sức trở thành nền tảng cho tương lai Real Madrid. Sự xuất hiện của Dean Huijsen (20), Alvaro Carreras (22) và Franco Mastantuono (18) không chỉ là đầu tư cho mai sau, mà còn ngay lập tức mang đến giá trị cho hiện tại. Cả ba dần khẳng định chỗ đứng trong đội hình chính của Xabi Alonso, đặc biệt hai hậu vệ Huijsen và Carreras nhanh chóng trở thành trụ cột quan trọng.

Ngược lại, với sự ra đi của những gương mặt kỳ cựu như Luka Modric và Lucas Vazquez, số cầu thủ trên 30 tuổi tại Real Madrid giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay: Thibaut Courtois (33), Antonio Rudiger (32), David Alaba (33), Dani Carvajal (30) và Ferland Mendy (30), trong đó chỉ có thủ thành người Bỉ là lựa chọn không thể thay thế.

Mastantuono là biểu tượng của sức trẻ Real Madrid.

Rõ ràng, sức trẻ đang định hình cả hai ông lớn La Liga, và câu hỏi đặt ra là: nhóm tài năng nào sẽ vươn lên chiếm ưu thế? Những màn so sánh và đối đầu cá nhân giữa cầu thủ hai đội dường như là điều không thể tránh khỏi.

Điều chắc chắn lúc này: cả Barcelona lẫn Real Madrid đều đặt trọn niềm tin rằng con đường trẻ hóa sẽ giúp họ tiến gần hơn đến thành công, sớm hơn là muộn. Ngày kiểm chứng đầu tiên sẽ là 26/10 tại Bernabéu, khi trận El Clasico diễn ra. Hôm đó, chính những cầu thủ trẻ sẽ trở thành tâm điểm - điều mà giới mộ điệu giờ đây đã quá quen thuộc.