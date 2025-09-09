2 ngôi sao rời Real Madrid vào hè 2026

Theo AS, David Alaba và Antonio Rudiger sẽ không tiếp tục gắn bó với Santiago Bernabeu sau khi hợp đồng của họ kết thúc vào mùa hè năm 2026.

Real lên kế hoạch thay máu hàng thủ.

Trường hợp của David Alaba vốn được dự đoán từ trước. Sau chấn thương nặng ở mùa giải 2023/24, trung vệ người Áo không còn duy trì được sự ổn định và phong độ ấn tượng như những năm đầu khoác áo Real Madrid. Dù từng được xem là thủ lĩnh nơi hàng thủ, sự sa sút về thể trạng khiến Alaba mất dần vị trí, trong khi sự cạnh tranh từ những gương mặt trẻ ngày càng gay gắt.

Với Antonio Rudiger, câu chuyện lại khác. Từ khi gia nhập Real Madrid theo dạng tự do từ Chelsea vào năm 2022, trung vệ người Đức nhanh chóng khẳng định vai trò trụ cột. Anh mang đến sự chắc chắn, lối chơi mạnh mẽ và khả năng lãnh đạo giàu kinh nghiệm. Hơn 100 lần ra sân trong màu áo "Los Blancos" là minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng của Rudiger. Tuy nhiên, ban lãnh đạo vẫn quyết định không gia hạn, bởi họ muốn hướng đến một sự thay đổi quan trọng hướng đến tương lai.

Trong kế hoạch của Xabi Alonso, Eder Militao và tài năng trẻ Dean Huijsen sẽ là bộ đôi trung vệ tương lai. Bên cạnh đó, Raul Asencio cũng đang nổi lên như một lựa chọn tiềm năng. Song, Real Madrid hiểu rằng họ vẫn cần một ngôi sao đẳng cấp để dẫn dắt hàng thủ, và cái tên được nhắm đến là Ibrahima Konate của Liverpool. Với hợp đồng kết thúc năm 2026, trung vệ người Pháp nhiều khả năng trở thành “bom tấn miễn phí” tiếp theo của Florentino Perez.