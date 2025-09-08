Mbappe mời đồng đội ở tuyển Pháp đến Real Madrid

Tiền đạo sinh năm 1998 ấn tượng với những gì Michael Olise thể hiện trong màu áo tuyển quốc gia.

Mbappe muốn sát cánh cùng Olise ở cấp CLB.

Trong đợt tập trung đội tuyển Pháp gần đây, Michael Olise - cầu thủ chạy cánh trẻ của Bayern Munich, nổi lên như một điểm sáng. Với màn trình diễn ấn tượng trước Ukraine, Olise cho thấy anh đang từng bước trở thành một trong những tiền đạo cánh hàng đầu châu Âu. Chính vì vậy, thủ quân tuyển Pháp nói với Olise rằng: “Cậu nên đến Madrid”.

Lời nói tưởng như chỉ là bông đùa ấy nhanh chóng được truyền thông Tây Ban Nha chú ý. Với vai trò thủ lĩnh mới của Real Madrid, Mbappe chắc chắn mong muốn được sát cánh cùng những ngôi sao hàng đầu để xây dựng một tập thể bất khả chiến bại. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy thương vụ Real chiêu mộ Olise gần như là bất khả thi, ít nhất trong thời điểm hiện tại.

Sau khi đón Endrick, chiêu mộ Mbappe và phát hiện tài năng trẻ Gonzalo Garcia, hàng công Real Madrid đang rơi vào tình trạng thừa nhân sự. Sự cạnh tranh ở hành lang trái vốn đã khốc liệt giữa Vinicius Junior và Rodrygo Goes, trong khi sự trở lại của Jude Bellingham có thể khiến HLV Xabi Alonso ưu tiên sơ đồ 4-4-2. Thêm Olise vào lúc này sẽ chỉ làm tăng sự chật chội trong đội hình.

Mặt khác, Bayern Munich xem Olise là dự án chiến lược dài hạn. Anh không chỉ là nhân tố quan trọng tại Bundesliga mà còn là ngôi sao có tiềm năng trở thành trụ cột nhiều năm tới. Vì vậy, để lôi kéo cầu thủ này khỏi nước Đức, Real Madrid chắc chắn phải bỏ ra khoản phí khổng lồ, vượt xa những ưu tiên hiện tại của ban lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu.