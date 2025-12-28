Địa chấn ở cúp châu Phi

Mozambique tạo cú sốc khi đánh bại Gabon 3-2 tại cúp châu Phi (AFCON) tối 28/12, qua đó thắp lại hy vọng đi tiếp và đẩy đối thủ lún sâu ở đáy bảng F.

Bóng đá châu Phi luôn có chỗ cho những bất ngờ, nhưng chiến thắng của Mozambique trước Gabon tại cúp châu Phi vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là trận đấu mà Mozambique bị đánh giá thấp hơn, nhưng lại chơi như thể họ hiểu rất rõ mình cần gì để tồn tại ở bảng F.

Mozambique - hạng 102 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA - nhập cuộc không cầu toàn. Họ đẩy cao nhịp độ, chơi trực diện và chấp nhận va chạm. Cách tiếp cận ấy khiến Gabon - hạng 78 thế giới - lúng túng.

Đội bóng áo vàng không kịp kiểm soát khu trung tuyến, thường xuyên để lộ khoảng trống khi chuyển trạng thái. Trước một đối thủ như Mozambique, đó là sai lầm chết người.

Điểm đáng nói là Mozambique không thắng nhờ khoảnh khắc ngẫu nhiên. Ba bàn thắng của họ đến từ các tình huống có tổ chức, tận dụng tốt sai sót phòng ngự và sự thiếu gắn kết của đối phương.

Chiến thắng 3-2 đưa Mozambique (áo đỏ) lên vị trí thứ ba bảng F với 3 điểm.

Mỗi lần Gabon ghi bàn, Mozambique không hoảng loạn. Họ giữ nhịp, tiếp tục chơi thứ bóng đá giàu năng lượng đã chuẩn bị từ trước.

Chiến thắng 3-2 đưa Mozambique lên vị trí thứ ba bảng F với 3 điểm. Quan trọng hơn, nó thắp lại hy vọng đi tiếp.

Ở một giải đấu ngắn ngày như AFCON, một trận thắng đúng lúc có thể thay đổi toàn bộ cục diện. Mozambique hiểu điều đó, và họ chơi với tinh thần của đội bóng không chấp nhận bị loại sớm.

Ở chiều ngược lại, Gabon tự đẩy mình vào ngõ cụt. Hai trận, không điểm. Những vấn đề quen thuộc tiếp tục xuất hiện: phòng ngự thiếu chắc chắn, tuyến giữa thiếu kiểm soát, và khả năng phản ứng kém khi bị dẫn bàn. Gabon vẫn có những cá nhân biết chơi bóng, nhưng họ không vận hành như một tập thể thống nhất.

Aubameyang ghi bàn, nhưng không cứu được Gabon.

AFCON không phải sân khấu của danh tiếng. Đây là giải đấu của cường độ, kỷ luật và tinh thần chịu đựng. Gabon đang thất bại ở cả ba yếu tố đó. Việc rơi xuống đáy bảng F không phải tai nạn, mà là hệ quả của một lối chơi thiếu ổn định và sự chuẩn bị không đủ chiều sâu.

Trận thua trước Mozambique đặt Gabon trước câu hỏi lớn: họ còn đủ bản lĩnh để tự cứu mình hay không. Ở chiều ngược lại, Mozambique gửi đi thông điệp rõ ràng. Họ không đến AFCON để lấp chỗ trống. Họ đến để cạnh tranh, và sẵn sàng tận dụng mọi sơ hở của đối thủ.

AFCON luôn tàn nhẫn với những đội bóng nhập cuộc bằng tâm thế nửa vời. Mozambique thì không. Gabon thì đang trả giá. Và sau vòng đấu này, bảng F không còn là nơi mọi thứ diễn ra theo dự đoán ban đầu.