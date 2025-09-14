CĐV MU ngỡ ngàng với Hojlund

Người hâm mộ MU đứng ngồi không yên khi tiền đạo Rasmus Hojlund lập công ngay trận ra mắt Napoli tại vòng 3 Serie A rạng sáng 14/9.

Hojlund tỏa sáng trước Fiorentina. Ảnh: Reuters.

Hojlund chỉ mất 14 phút để sút tung lưới Fiorentina, góp công trong chiến thắng 3-1 của Napoli trên sân khách. Màn tỏa sáng của tiền đạo người Đan Mạch đến chỉ ít tuần sau khi anh chia tay MU, khiến nhiều cổ động viên "Quỷ đỏ" bày tỏ sự tiếc nuối trên mạng xã hội.

Một tài khoản than thở: “Hojlund ghi bàn ngay trận ra mắt? MU đang dính lời nguyền gì sao?”. Người khác mỉa mai: “Thì ra vấn đề nằm ở MU”. Có fan còn chua chát so sánh Hojlund với tân binh Benjamin Sesko: “Hojlund không đá tiền mùa giải mà đã ghi bàn cho Napoli, còn Sesko thì chưa được đá chính”.

Trong 73 phút trên sân, Hojlund có 2 cú sút trúng đích, tỷ lệ chuyền chính xác 82%, 5 lần thắng tranh chấp và 2 lần không chiến thành công. Anh được Sofascore chấm 8,1 điểm – cao nhất trên sân – sau màn ra mắt ấn tượng trước Fiorentina.

Đây cũng là bàn thắng thứ hai của Hojlund chỉ trong ít ngày, sau khi anh vừa lập công cho tuyển Đan Mạch trong chiến thắng 3-0 trước Hy Lạp tại vòng loại World Cup 2026 hôm 9/9.

Hojlund được HLV Antonio Conte đưa trở lại Serie A theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 38 triệu bảng, nếu Napoli giành vé dự Champions League mùa tới. Ngay ở trận ra mắt, anh đã cho thấy sự đầu tư này của Napoli hoàn toàn xứng đáng.

Onana nhảy múa sau khi rời MU Andre Onana được nhìn thấy nhảy múa, ca hát trong vòng vây người hâm mộ Trabzonspor ngay khi đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ.