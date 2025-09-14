Bayern trở thành ác mộng kinh hoàng của Hamburger

Rạng sáng 14/9, Bayern vùi dập Hamburger 5-0, qua đó chạm mốc 14 bàn thắng chỉ sau 3 vòng đầu tiên tại Bundesliga.

Bayern quá mạnh so với Hamburger.

Đây đã là trận thua thứ 10 liên tiếp của “Die Rothosen” tại Allianz Arena, nối dài chuỗi ác mộng khi họ thủng lưới tới 50 bàn chỉ sau 8 chuyến làm khách gần nhất đến Bavaria. Tổng số bàn thắng Bayern ghi vào lưới Hamburg tại Bundesliga lên con số kỷ lục 252 - nhiều nhất trước bất kỳ đối thủ nào.

Ngay phút thứ 3, Bayern sớm mở tỷ số. Serge Gnabry nhận đường chuyền từ Konrad Laimer, khéo léo xoay người vượt qua Miro Muheim rồi tung cú sút như tên lửa từ góc hẹp, hạ gục Heuer Fernandes.

Không dừng lại, Aleksandar Pavlovic nhân đôi cách biệt sau tình huống phối hợp một - hai đẹp mắt với Harry Kane. Trong khi Hamburg còn chưa kịp xốc lại đội hình, họ phải nhận thêm bàn thua từ chấm 11m. Sau khi VAR xác định Aboubaka Soumahoro để bóng chạm tay, Kane lạnh lùng dứt điểm vào góc trái, nâng tỷ số lên 3-0 và cũng đi vào lịch sử khi ghi bàn vào lưới mọi đối thủ từng chạm trán ở Bundesliga.

Sức ép khủng khiếp khiến Hamburg sụp đổ nhanh chóng. Phút 37, Luis Díaz tung cú sút buộc hậu vệ và thủ môn đội khách xử lý lúng túng, bóng chạm người đổi hướng thành bàn, đưa Bayern dẫn 4-0.

Sang hiệp hai, dù Hamburg có những điều chỉnh, hàng công Hùm xám vẫn quá mạnh mẽ. Sau 15 phút bị kiềm tỏa, Kane tái lập dấu ấn với pha dứt điểm chéo góc từ đường kiến tạo của Michael Olise, hoàn tất cú đúp, đồng thời ấn định thắng lợi 5-0 cho nhà đương kim vô địch Bundesliga.