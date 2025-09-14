Hojlund liên tục tỏa sáng sau khi rời MU

Rạng sáng 14/9, tiền đạo người Đan Mạch ra mắt CĐV Serie A và ghi bàn giúp Napoli đánh bại Fiorentina 3-1 ở vòng 3.

Hojlund nhanh chóng thích nghi khi trở về Italy thi đấu.

Phút 14 trận đấu tại Artemio Franchi, Leonardo Spinazzola tranh chấp thành công ở giữa sân, trước khi chọc khe để Rasmus Hojlund xâm nhập vùng cấm.

Cựu tiền đạo MU tận dụng tốc độ và khả năng tì đè để thoát khỏi sự đeo bám của trung vệ Marin Pongracic, sau đó tung cú đặt lòng kỹ thuật, đánh bại nốt thủ thành dày dặn kinh nghiệm David De Gea.

Pha lập công này cũng cho thấy những phẩm chất của Hojlund. Quan trọng hơn cả, chân sút sinh năm 2003 đã tìm được sự tự tin, thứ anh không thể có khi còn khoác áo Man Utd. Đây là pha lập công thứ 2 trong 2 trận liên tiếp của Hojlund. Hôm 8/9, anh đã lập công cho tuyển Đan Mạch ở vòng loại World Cup.

Không chỉ có Hojlund, một bản hợp đồng khác từ Manchester cũng tỏa sáng trong trận này, đó là Kevin De Bruyne. Cựu tiền vệ Man City ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền ngay phút thứ 6, qua đó mở ra chiến thắng dễ dàng cho Napoli. Bàn thứ 3 của đội bóng vùng Naples đến sau pha dứt điểm cận thành của hậu vệ Sam Beukema.

De Bruyne có phong độ ấn tượng kể từ khi rời Etihad. Anh đã góp công vào 6 bàn thắng (5 bàn, 1 kiến tạo) chỉ trong 5 lần ra sân gần nhất ở mọi cấp độ.

3 điểm trước Fiorentina chiếm ngôi đầu từ tay Juventus với cùng 9 điểm nhưng hiệu số tốt hơn (5 so với 4). Ở vòng tiếp theo, đội chủ sân Diego Armando Maradona chỉ phải chạm trán Pisa, CLB mới lên hạng. Đây là cơ hội tốt để Hojlund, De Bruyne nâng cao thành tích ghi bàn.