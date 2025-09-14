Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hojlund liên tục tỏa sáng sau khi rời MU

  • Chủ nhật, 14/9/2025 05:42 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 14/9, tiền đạo người Đan Mạch ra mắt CĐV Serie A và ghi bàn giúp Napoli đánh bại Fiorentina 3-1 ở vòng 3.

Hojlund nhanh chóng thích nghi khi trở về Italy thi đấu.

Phút 14 trận đấu tại Artemio Franchi, Leonardo Spinazzola tranh chấp thành công ở giữa sân, trước khi chọc khe để Rasmus Hojlund xâm nhập vùng cấm.

Cựu tiền đạo MU tận dụng tốc độ và khả năng tì đè để thoát khỏi sự đeo bám của trung vệ Marin Pongracic, sau đó tung cú đặt lòng kỹ thuật, đánh bại nốt thủ thành dày dặn kinh nghiệm David De Gea.

Pha lập công này cũng cho thấy những phẩm chất của Hojlund. Quan trọng hơn cả, chân sút sinh năm 2003 đã tìm được sự tự tin, thứ anh không thể có khi còn khoác áo Man Utd. Đây là pha lập công thứ 2 trong 2 trận liên tiếp của Hojlund. Hôm 8/9, anh đã lập công cho tuyển Đan Mạch ở vòng loại World Cup.

Không chỉ có Hojlund, một bản hợp đồng khác từ Manchester cũng tỏa sáng trong trận này, đó là Kevin De Bruyne. Cựu tiền vệ Man City ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền ngay phút thứ 6, qua đó mở ra chiến thắng dễ dàng cho Napoli. Bàn thứ 3 của đội bóng vùng Naples đến sau pha dứt điểm cận thành của hậu vệ Sam Beukema.

De Bruyne có phong độ ấn tượng kể từ khi rời Etihad. Anh đã góp công vào 6 bàn thắng (5 bàn, 1 kiến tạo) chỉ trong 5 lần ra sân gần nhất ở mọi cấp độ.

3 điểm trước Fiorentina chiếm ngôi đầu từ tay Juventus với cùng 9 điểm nhưng hiệu số tốt hơn (5 so với 4). Ở vòng tiếp theo, đội chủ sân Diego Armando Maradona chỉ phải chạm trán Pisa, CLB mới lên hạng. Đây là cơ hội tốt để Hojlund, De Bruyne nâng cao thành tích ghi bàn.

Hojlund gây ấn tượng

Rasmus Hojlund nhanh chóng hòa nhập với Napoli sau khi hoàn tất hợp đồng cho mượn một mùa từ Manchester United vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

06:09 11/9/2025

Duy Anh

Hojlund ghi bàn Juventus Napoli Hojlund MU Napoli Serie A

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

