Hojlund gây ấn tượng

Rasmus Hojlund nhanh chóng hòa nhập với Napoli sau khi hoàn tất hợp đồng cho mượn một mùa từ Manchester United vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Hojlund bày tỏ sự hào hứng và quyết tâm chứng minh giá trị của mình tại CLB hàng đầu Serie A.

Theo Tuttomercatoweb, ngay sau khi rời đại bản doanh của đội tuyển Đan Mạch vào tối 9/9, Hojlund đã có mặt tại trung tâm huấn luyện Castel Volturno của Napoli vào chiều 10/9 để tập luyện cùng đội một. Ban lãnh đạo Napoli rất ấn tượng trước thái độ chăm chỉ của chân sút người Đan Mạch, bởi lẽ trước đó chỉ vài giờ đồng hồ, Hojlund còn ghi bàn giúp tuyển Đan Mạch giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trên sân Hy Lạp ở vòng loại World Cup 2026.

Dù được Napoli cho phép nghỉ thêm hai ngày, hành động của cầu thủ 22 tuổi ngay sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia cho thấy quyết tâm chứng minh bản thân tại Napoli. Dù Hojlund khả năng cao vẫn phải ngồi dự bị trước trận gặp Fiorentina cuối tuần này, HLV Antonio Conte đặc biệt ấn tượng với thái độ của tân binh người Đan Mạch.

Conte luôn nổi tiếng với phong cách huấn luyện kỷ luật và chiến thuật, và khẳng định sẵn sàng đặt niềm tin vào tiền đạo trẻ 22 tuổi. Hojlund gia nhập Napoli theo dạng cho mượn kéo dài một mùa giải, với điều khoản cho phép đội bóng Serie A mua đứt nếu thể hiện xuất sắc trong mùa giải 2025/26.

Nếu Napoli giành vé dự Champions League, Manchester United có thể thu về khoảng 38 triệu bảng từ thương vụ. Với Hojlund, đây là cơ hội để anh lấy lại danh tiếng tại Serie A, giải đấu anh từng chinh chiến với Atalanta trước khi chuyển đến Manchester United.