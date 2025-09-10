Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Man City gặp nguy trước derby

  • Thứ tư, 10/9/2025 20:20 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Manchester City đang đối mặt với cơn bão chấn thương, khi tiền đạo Omar Marmoush là cái tên mới nhất gặp vấn đề ngay trước khi trận derby cùng thành phố với Manchester United sắp diễn ra.

Chấn thương của Marmoush là đòn giáng mới nhất vào Manchester City trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia

Chỉ sau 3 vòng đầu tiên của Premier League 2025/26, HLV Pep Guardiola một lần nữa phải đau đầu khi nhiều trụ cột gặp vấn đề chấn thương. Nico O’Reilly, Abdukodir Khusanov, John Stones, Rico Lewis và Rayan Ait-Nouri đều gặp vấn đề trong lúc tập trung cho các đội tuyển quốc gia.

Hiện tại, hàng thủ của Manchester City chỉ còn Matheus Nunes, Ruben Dias và Nathan Ake là những người khỏe mạnh và sẵn sàng đối đầu với MU tại vòng 4 Premier League vào ngày 14/9.

Không chỉ hàng thủ, Manchester City còn đối mặt với nguy cơ mất tiền đạo Omar Marmoush cho trận derby. Cầu thủ 26 tuổi dính chấn thương đầu gối trong trận đấu vòng loại World Cup 2026 của Ai Cập với Burkina Faso vào ngày 9/9.

Marmoush chỉ chơi được 9 phút trước khi rời sân do một pha va chạm mạnh. Đội ngũ y tế của Liên đoàn Bóng đá Ai Cập cho biết Marmoush gặp vết bầm ở dây chằng đầu gối. Anh đã trở lại Cairo để chụp chiếu, và sẽ được đội ngũ y tế của Manchester City đánh giá thêm.

Áp lực lên Pep Guardiola lúc này rất lớn, nhất là sau khi CLB khởi đầu mùa giải không suôn sẻ với các thất bại trước Tottenham và Brighton. Trận derby Manchester sắp tới chỉ là mở đầu cho tuần lễ khốc liệt của CLB chủ sân Etihad, với các cuộc đối đầu Napoli tại Champions League vào rạng sáng 18/9 và chuyến làm khách đến Arsenal vào cuối tuần sau.

