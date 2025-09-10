HLV Amorim muốn chiêu mộ học trò cũ

Manchester United lên kế hoạch chiêu mộ trung vệ Zeno Debast, tài năng trẻ 21 tuổi người Bỉ hiện khoác áo Sporting CP trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Việc Manchester United nhắm đến Zeno Debast phản ánh tham vọng của HLV Ruben Amorim.

Đây là cái tên quen thuộc với HLV Ruben Amorim, người từng dẫn dắt Debast tại Sporting. Động thái này nhằm tăng cường chiều sâu cho hàng phòng ngự của “Quỷ đỏ” trong giai đoạn nửa sau mùa giải 2025/26, khi đội bóng đối mặt nhiều thách thức ở Premier League.

Portugoal tiết lộ Manchester United liên hệ với Sporting CP về khả năng sớm sở hữu trung vệ trẻ triển vọng này. Ở tuổi 21, Debast trở thành trụ cột trong đội hình Sporting CP, đóng vai trò quan trọng giúp CLB này vô địch giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa trước.

Phong độ ấn tượng tại cấp CLB giúp Debast giành suất triệu tập vào đội tuyển quốc gia Bỉ. Sự ổn định và khả năng chơi bóng bằng chân của Debast khiến anh trở thành mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng lớn.

Chính vì thế, Manchester United và HLV Ruben Amorim muốn chốt nhanh thương vụ. Ban lãnh đạo Manchester United cân nhắc đưa ra lời đề nghị trị giá khoảng 40 triệu euro để chiêu mộ Debast.

Hợp đồng của Debast với Sporting CP còn thời hạn đến năm 2029, nhưng A Bola cho hay Sporting CP không cản đường cầu thủ rời đi nếu nhận đề nghị xứng đáng. Sự quen thuộc giữa Amorim và Debast, kết hợp với mối quan hệ tốt giữa HLV này và Sporting CP, có thể là yếu tố then chốt để Manchester United giành lợi thế trong thương vụ trên.