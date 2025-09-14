MU thảm bại ở derby Manchester

Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp giúp Man City đánh bại Man Utd 3-0 ở trận derby Manchester diễn ra vào đêm 14/9 trên sân Etihad.

Ngay từ giây thứ 30 của trận derby, Erling Haaland đã cảnh báo hàng thủ MU bằng cú sút đầy nguy hiểm đưa bóng chệch khung thành trong gang tấc.

Đến phút 16, từ quả tạt bên cánh trái, MU có câu trả lời. Amad Diallo bay người dứt điểm nhưng không trúng tâm bóng. Chỉ hai phút sau pha bỏ lỡ của đội khách, Jeremy Doku có pha đột phá ấn tượng vượt qua 3 cái bóng áo đỏ trước khi chuyền bóng cho Phil Foden đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho Man City.

Trước khả năng pressing của chủ nhà, MU không chỉ gặp khó khăn trong việc giữ bóng mà còn mất kiểm soát cả những tình huống đơn giản như ném biên. Trên hàng công, Benjamin Sesko tỏ ra lạc nhịp với đồng đội, hiếm khi tạo ra những tình huống nguy hiểm. Trong suốt hiệp một, anh chỉ có một pha dứt điểm từ ngoài vùng cấm nhưng bị thủ môn Donnarumma dễ dàng bắt gọn.

Bruno thi đấu nhạt nhòa trong vai trò của một tiền vệ trung tâm.

Cơ hội đáng chú ý nhất của MU là phút 29, khi Bryan Mbeumo thoát xuống đối mặt thủ môn Man City nhưng lại sút thẳng lên khán đài. Ngay cả khi Mbeumo lập công, nhiều khả năng bàn thắng sẽ không được công nhận vì lỗi việt vị.

Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về chủ nhà. MU cho thấy sự yếu thế trước sức ép của Man City và chưa thể tạo ra những pha tấn công hiệu quả.

Sau tiếng còi bắt đầu hiệp hai, MU đẩy cao đội hình nhưng khi chưa kịp tạo ra pha bóng nào đáng chú ý, mành lưới của họ đã rung lên lần thứ 2 ở phút 52. Lại là Doku với một pha che chắn rồi chọc khe chuẩn xác để Haaland thoát xuống, dứt điểm hạ Altay Bayindir. Hàng thủ MU vỡ vụn sau bàn thua thứ 2. Phút 56, Haaland đi bóng qua thủ môn Bayindir nhưng lại dứt điểm trúng cột.

Phải đến phút 61, MU mới có cơ hội thực sự nguy hiểm. Mbeumo buộc Donnarumma phải trổ hết tài nghệ để cản cú volley trong vùng cấm, đưa bóng hướng về góc xa khung thành.

Hy vọng vừa lóe lên với CĐV MU nhưng đã bị Luke Shaw dập tắt bằng sai lầm ở phút 69. Đường chuyền hỏng của hậu vệ sinh năm 1995 tạo cơ hội cho Haaland thoải mái thoát xuống, trước khi hoàn tất cú đúp bằng một pha đặt lòng chân trái đơn giản. Shaw mắc lỗi trong cả 3 bàn thua của MU ở trận này. Trước đó, cựu cầu thủ Southampton bị đánh bại dễ dàng trong pha tranh chấp tay đôi với Doku và Haaland.

Man City nhấn chìm kình địch cùng thành phố.

Khi Man City lùi về phòng ngự, cơ hội tiếp cận khung thành của MU gần như bằng 0. Chất lượng các quả tạt quá thấp từ Amad, Doku khiến Sesko bất lực. Chân sút người Slovenia rời sân trong thất vọng ở phút 79 để nhường vị trí cho Joshua Zirkzee.

Với những nỗ lực ít ỏi từ Bruno Fernandes và Casemiro, bàn danh dự cũng là điều quá xa xỉ với MU. Chung cuộc, "Quỷ đỏ" rời Etihad với thất bại tủi hổ 0-3, qua đó rơi xuống vị trí thứ 14 với vỏn vẹn 4 điểm sau 4 vòng. Ở trận tiếp theo, thầy trò HLV Ruben Amorim còn phải chạm trán Chelsea. Trong khi đó, Man City chấm dứt chuỗi trận toàn thua và vươn lên vị trí thứ 8 với 6 điểm.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.