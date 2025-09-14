'Rashford hết thời ở MU'

Marcus Rashford chính thức bước sang một trang mới trong sự nghiệp, và theo cựu tiền vệ Nicky Butt, đó là quyết định tốt nhất cho cả anh lẫn Manchester United.

Rashford đã sang Barca hè 2025.

Mùa hè này, Rashford rời Old Trafford sang Barcelona theo dạng cho mượn một năm, kèm điều khoản mua đứt 20 triệu bảng. Trước đó, anh từng bị đẩy sang Aston Villa hồi tháng 2 và rõ ràng không còn chỗ đứng trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim.

Nhận xét về sự nghiệp của Rashford, cựu tiền vệ Nicky Butt thẳng thắn: “Tôi nghĩ con thuyền ấy đã rời bến. ManchesterUnited từng chứng kiến nhiều ngôi sao lớn hơn Rashford ra đi, và rồi CLB vẫn sống khỏe. Rashford là một cầu thủ xuất sắc, chỉ là cậu ấy cần thay đổi môi trường. Ở Barca, tôi tin cậu ấy sẽ thành công”.

Theo huyền thoại của “Quỷ đỏ”, ManchesterUnited hiện tại không còn giữ được vị thế như xưa: “Đội bóng không giành danh hiệu, cũng không còn là số một thế giới. Rashford đôi khi mắc sai lầm về thái độ, nhưng chẳng ai phủ nhận được tài năng của cậu ấy”.

Nicky Butt tin rằng Camp Nou sẽ là nơi Rashford tìm lại bản năng sát thủ: “Khi còn trẻ, Rashford chẳng biết sợ là gì. Cậu ấy nhận bóng là lao thẳng vào hậu vệ. Tôi có linh cảm ở Barca, Rashford sẽ bùng nổ trở lại”.

Về phía mình, Rashford cũng không ngần ngại “bật mí” vấn đề của ManchesterUnited. Trên podcast The Rest Is Football, anh chia sẻ: “Từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu, CLB chỉ sống trong cảm giác chuyển giao, nhưng thực tế chưa bao giờ bắt đầu một cuộc chuyển giao đúng nghĩa. Nếu cứ thay đổi liên tục, bạn không thể kỳ vọng vô địch Premier League”.

Trong màu áo Barcelona, Rashford ra sân cả ba trận La Liga đầu mùa: vào sân từ ghế dự bị trước Mallorca (3-0) và Rayo Vallecano (1-1), rồi đá chính trong chiến thắng 3-2 kịch tính trước Levante. Cuối tuần này, tất cả đang chờ xem anh có tiếp tục được đá chính khi Barca tiếp Valencia tại Camp Nou.

Với những gì đang diễn ra, fan “Quỷ đỏ” có lẽ phải chấp nhận sự thật: Rashford - cậu bé của Manchester - đã khép lại hành trình ở Old Trafford. Nhưng ở một môi trường mới, rất có thể chúng ta sẽ lại được thấy một Rashford rực lửa như ngày nào.