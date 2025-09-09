Rashford sai khi đến Barcelona

Marcus Rashford cần được ra sân liên tục để lấy lại phong độ, nhưng áp lực ở Barcelona sẽ khiến tiền đạo người Anh gặp thêm khó khăn.

Màn trình diễn chưa thuyết phục của Marcus Rashford tại Barcelona cho thấy anh đang đối mặt với thách thức lớn trong việc lấy lại phong độ.

Trên talkSPORT, chuyên gia Andy Brassell phân tích khó khăn của Rashford tại Barcelona: “Liệu Rashford có thể tìm được sự ổn định về thời gian thi đấu để thực sự tìm lại bản thân tại Barcelona không? Điều Rashford cần là được ra sân liên tục để lấy lại phong độ”.

Brassell nhấn mạnh: "Tuy nhiên, tại Barcelona - nơi cạnh tranh vị trí cực kỳ khốc liệt - viễn cảnh đó gần như bất khả thi. Chưa bao giờ có chuyện họ muốn để Rashford chơi trung phong. Nếu Robert Lewandowski không thể ra sân, Ferran Torres sẽ được chọn. Barcelona không phải là điểm đến lý tưởng cho Rashford".

Trong khi đó, chuyên gia Gary Neville - cựu sao MU - lo ngại rằng Rashford dường như chọn sai bến đỗ hè này, khi đến Barcelona thay vì Aston Villa: "Tôi e rằng cậu ấy có thể đã chọn sai điểm đến".

Rashford chuyển đến Barcelona hè này với hợp đồng cho mượn kéo dài một mùa giải, nhưng hành trình tại Camp Nou của anh gặp nhiều trắc trở. Bất chấp việc Barca khẳng định không có chuyện họ muốn chấm dứt sớm hợp đồng cho mượn với Rashford, việc tiền đạo tuyển Anh chơi thiếu thuyết phục là sự thật.

Cho tới nay, Rashford mới ra sân ba lần cho Barca, chưa ghi bàn hay kiến tạo và phần lớn vào sân từ băng ghế dự bị. Trận gặp Levante trên sân Estadio Ciutat de Valencia là lần duy nhất anh được đá chính.