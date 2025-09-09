Đội châu Phi thứ hai dự World Cup 2026

Rạng sáng 9/9, tuyển Tunisia chính thức giành vé tham dự World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 1-0 trước Equatorial Guinea.

Tunisia hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng tại World Cup 2026.

Bàn thắng quyết định ở phút 90+4 do công của Mohamed Ali Ben Romdhane khiến người hâm mộ và cả đội tuyển Tunisia vỡ òa, đưa “Đại bàng Carthage” dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chiến thắng này giúp Tunisia củng cố ngôi đầu bảng H với 22 điểm sau 8 trận, bỏ xa đội nhì bảng Namibia tới 10 điểm. Họ trở thành đội tuyển châu Phi thứ hai có vé dự World Cup, sau Morocco.

Đáng chú ý, Tunisia chưa để thủng lưới bàn nào trong suốt chiến dịch vòng loại, thể hiện hàng thủ vững chắc và phong độ ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Montasser Louhichi. Đây là lần thứ bảy Tunisia giành quyền tham dự World Cup, sau các kỳ 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 và 2022.

Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của họ vẫn chỉ dừng ở vòng bảng, với lần gần nhất tại World Cup 2022 ở Qatar, nơi họ hòa Đan Mạch, thua Australia và đánh bại Pháp nhưng không đủ để đi tiếp.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 18 đội giành quyền dự World Cup 2026 gồm ba đội chủ nhà Canada, Mexico, Mỹ, 6 đội đến từ châu Á (Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Jordan, Hàn Quốc, Australia), 2 đội châu Phi (Morocco, Tunisia), 6 đội đến từ Nam Mỹ (Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia) và 1 đội châu Đại dương (New Zealand).