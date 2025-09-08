Rashford phủ nhận việc bị Barca muốn thanh lý sớm

Cuối tuần qua, truyền thông Tây Ban Nha loan tin thương vụ của Rashford có nguy cơ biến thành “cơn ác mộng”. Trước đồn đoán ấy, tiền đạo người Anh buộc phải lên tiếng phản hồi.

Rashford phủ nhận khả năng trở lại MU sớm.

Tờ El Nacional cuối tuần qua gây chấn động khi đưa tin Barcelona cân nhắc chấm dứt sớm hợp đồng cho mượn Marcus Rashford vì thất vọng với khởi đầu mờ nhạt của tiền đạo người Anh tại La Liga, chỉ sau ba trận đấu. Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với Rashford nhanh chóng phủ nhận mạnh mẽ, khẳng định cả ban lãnh đạo Barca lẫn HLV Hansi Flick vẫn hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ anh.

Theo thỏa thuận, Barca có tùy chọn mua đứt Rashford với giá 30 triệu bảng. Cho tới nay, chân sút 27 tuổi mới ra sân ba lần, chưa ghi bàn hay kiến tạo và phần lớn vào sân từ băng ghế dự bị. Trận gặp Levante trên sân Estadio Ciutat de Valencia là lần duy nhất anh được đá chính.

Dù chưa kịp tỏa sáng ở Camp Nou, Rashford vẫn để lại dấu ấn đủ lớn để HLV Thomas Tuchel triệu tập vào tuyển Anh cho loạt trận vòng loại World Cup 2026 gặp Andorra và Serbia. Anh đá chính trong chiến thắng 2-0 trước Andorra, tạo ra một vài tình huống đáng chú ý trong hiệp một.

Sau trận, Tuchel bảo vệ cậu học trò: “Rashford đã có một tuần tập luyện tuyệt vời. Cậu ấy xứng đáng được trao suất đá chính. Quan trọng hơn, cậu ấy vẫn giữ tinh thần tích cực, nụ cười thường trực và thái độ đúng mực”.

Nhà cầm quân người Đức thừa nhận Rashford còn “chật vật với những con số và màn trình diễn bùng nổ”, nhưng tin rằng sự kiên trì sẽ giúp tiền đạo này tìm lại phong độ.