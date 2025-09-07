Barca cân nhắc hủy hợp đồng Rashford

Theo truyền thông Tây Ban Nha, giấc mơ khoác áo Barcelona của Marcus Rashford có thể sớm biến thành cơn ác mộng.

Tờ El Nacional tiết lộ đội bóng chủ sân Nou Camp cân nhắc khả năng trả tiền đạo người Anh trở lại Manchester United chỉ sau 3 trận đấu. Ban lãnh đạo Barcelona, đặc biệt Chủ tịch Joan Laporta và Giám đốc Thể thao Deco, tỏ ra không hài lòng với màn thể hiện của Rashford.

Cầu thủ bị mô tả là "nhút nhát, thiếu chính xác và lạc lối" trên sân, khiến giới chức Barcelona suy nghĩ về việc chấm dứt hợp đồng cho mượn trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Nếu quyết định được đưa ra, Rashford sẽ phải trở lại Old Trafford sớm, dù Barcelona vẫn trả cho MU khoảng 4,3 triệu bảng vì hủy hợp đồng trước thời hạn.

Chân sút 27 tuổi hoàn tất thương vụ cho mượn tới Barcelona trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, kèm theo điều khoản mua đứt không bắt buộc 30 triệu bảng. Tuy nhiên, màn trình diễn thất vọng khiến anh đối mặt với nguy cơ phải trở lại MU.

Rashford rất nỗ lực để gia nhập Barcelona. Ngược lại, sau khi thất bại trong việc chiêu mộ Luis Diaz và Nico Williams, HLV Hansi Flick đặt cược vào Rashford. Ông hy vọng có thể giúp Rashford lấy lại phong độ từng được xem là một trong những tài năng triển vọng nhất châu Âu.

Thế nhưng, thực tế tại La Liga không như mong đợi. Rashford chưa ghi bàn hay có kiến tạo nào sau 3 trận đầu tiên. Hôm 24/8, anh bị thay ra ngay sau hiệp một trong trận thắng kịch tính 3-2 trước Levante. Rashford rời sân khi Barca đang bị đối thủ dẫn 2 bàn.