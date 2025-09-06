MU tìm được bến đỗ mới cho Onana

Trabzonspor bất ngờ đạt được thỏa thuận với Manchester United về việc mượn thủ môn Andre Onana trong mùa hè năm nay.

MU chờ Onana gật đầu chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng.

Thị trường chuyển nhượng Thổ Nhĩ Kỳ tới ngày 12/9 mới khép lại nên MU vẫn có thể để Onana ra đi. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin: "Mặc dù đã có sự đồng thuận giữa hai câu lạc bộ, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào lựa chọn của thủ thành Onana".

Trong suốt mùa hè, Onana nhiều lần bày tỏ muốn ở lại MU và chiến đấu giành suất bắt chính trong đội hình, qua đó từ chối các lời đề nghị chuyển nhượng. Dù vậy, trong bối cảnh thời gian thi đấu tại Old Trafford không còn được đảm bảo, Onana có thể buộc phải rời đi.

Nếu đồng ý chuyển đến Trabzonspor, thủ thành người Cameroon sẽ có cơ hội được thi đấu chính thức tại Super Lig, giải đấu có tính cạnh tranh cao tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây sẽ là cơ hội để Onana lấy lại sự tự tin và đạt được đẳng cấp từng có trong màu áo Oanan.

Tuy nhiên, nếu từ chối, Onana sẽ phải cạnh tranh với Altay Bayindir và tân binh Senne Lammens cho vị trí bắt chính tại MU. Từ đầu mùa, Onana chưa có lần ra sân nào trong 3 trận đấu ở Premier League. Trong trận bắt chính tại League Cup, Onana mắc 2 sai lầm khiến "Quỷ đỏ" bị loại.

HLV Ruben Amorim được cho là không hài lòng với động thái của Onana. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha ưu tiên sử dụng một thủ môn mới phù hợp với triết lý của mình, trong khi Onana có những màn trình diễn không ổn định.