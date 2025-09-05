Mbeumo tỏa sáng, Onana giữ sạch lưới giúp đội nhà thắng đậm

Bryan Mbeumo đã góp công lớn giúp Cameroon đánh bại Eswatini 3-0 trên sân nhà để tiếp tục bám sát ngôi đầu bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Mbeumo góp công trong 2 bàn của Cameroon.

Tiền đạo đang khoác áo Manchester United tạo dấu ấn ngay phút thứ 6 tại Yaounde, khi đường chuyền của anh chạm đầu Gift Gamedze đổi hướng, khiến bóng bay bổng qua đầu thủ môn đối phương, mở tỷ số cho Cameroon.

Đến phút 25, Mbeumo tiếp tục ghi dấu ấn với pha tạt bóng chuẩn xác để Georges-Kevin Nkoudou đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt. Chỉ ba phút sau, Arthur Avom dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-0, sớm định đoạt cục diện trận đấu.

Trong khung gỗ, Andre Onana gần như không phải làm việc nhiều. Thủ môn của MU chỉ một lần xử lý lóng ngóng sau cú sút xa trong hiệp một, nhưng đã kịp thời khống chế ở nhịp thứ hai.

Với chiến thắng này, Cameroon vẫn duy trì khoảng cách một điểm so với đội dẫn đầu Cape Verde, đội trước đó đã giành chiến thắng 2-0 trên sân Mauritius. Lúc này ở bảng D, Cape Verde dẫn đầu với 16 điểm sau 7 lượt, Cameroon xếp sau với 15 điểm (4 thắng, 3 hòa). Tiếp theo là Lybia 11 điểm, Angola 7 điểm, Mauritius 5 điểm và Eswatini 2 điểm.

Ba lượt trận còn lại hứa hẹn căng thẳng, bởi Cape Verde sẽ đối đầu trực tiếp với Cameroon trên sân nhà ở Praia vào thứ Ba tới. Đây là trận cầu có thể mang tính quyết định cho giấc mơ dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử của đảo quốc này.

Theo thể thức, chỉ 9 đội nhất bảng mới chắc suất tới Canada, Mexico và Mỹ năm sau, trong khi 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ có cơ hội đi tiếp qua vòng play-off để tìm đội đá trận tranh vé liên lục địa.