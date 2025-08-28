Onana tự huỷ hoại sự nghiệp

Hai sai lầm liên tiếp của Andre Onana trong hiệp một khiến Manchester United bị Grimsby dẫn 2-0, đẩy thủ môn người Cameroon vào tâm bão chỉ trích và trở thành biểu tượng cho sự khủng hoảng niềm tin tại Old Trafford.

Onana chơi quá dở ở Carabao Cup.

Ở phút 20, Onana bị Charles Vernam đánh bại quá dễ dàng ở góc gần - một pha bóng mà bất kỳ thủ môn đẳng cấp nào cũng phải làm tốt hơn. Chỉ vài phút sau, anh lại biến thảm họa thành bi kịch khi bắt hụt quả tạt vô hại, tạo điều kiện để Tyrell Warren ghi bàn vào lưới trống.

Chưa đầy nửa hiệp đấu của vòng 2 League Cup, Manchester United rơi vào tình thế bị dẫn 0-2 trước một đối thủ đến từ hạng Tư, còn niềm tin nơi người gác đền số một thì tan thành mây khói.

Sai lầm nối tiếp sai lầm

Trong bóng đá, một thủ môn có thể mắc sai lầm. Nhưng khi những sai lầm ấy diễn ra liên tiếp và trực tiếp dâng bàn thắng cho đối phương, người ta không còn lý do để bao biện. Onana, vốn đã chịu sức ép sau mùa giải đầu tiên đầy sóng gió, nay tiếp tục khoét sâu vào vết thương niềm tin của người hâm mộ.

Mạng xã hội bùng nổ ngay sau những tình huống chết người đó. “Onana có lẽ là bản hợp đồng tệ nhất lịch sử Premier League”, tài khoản @UtdHarryy viết. @UtdXclusive thậm chí khẳng định: “Onana là thủ môn tệ nhất mà chúng ta từng ký hợp đồng”.

Sự phẫn nộ không chỉ dừng ở đánh giá năng lực, mà còn chuyển hướng sang thái độ. “Onana không nên bao giờ chơi cho Man United nữa, trông như thể anh ta đang cố tình vậy”, @AlanShields12 giận dữ. Tài khoản @centredevils thì thẳng thừng kêu gọi: “Bán ngay Andre Onana, đừng cho anh ta lên xe bus”. Còn @bethTmufc châm biếm cơ hội của Grimsby: “Họ chỉ cần sút là… Onana”.

Onana liên tục gây thất vọng ở MU.

Đây không chỉ là những lời than phiền nhất thời. Đó là tiếng gầm của một cộng đồng CĐV quá mệt mỏi với việc chứng kiến thủ môn số một của họ lặp lại những sai lầm cơ bản, và càng bức xúc hơn khi điều đó xảy ra ở sân chơi mà Man United vốn phải thể hiện sức mạnh tuyệt đối.

Khi gia nhập Man United từ Inter Milan, Onana được kỳ vọng mang đến sự an tâm nhờ khả năng chơi chân và phản xạ xuất sắc. Nhưng thực tế tại Premier League lại phơi bày một gương mặt khác: thiếu ổn định, dễ mắc sai lầm và không đủ bản lĩnh trong những khoảnh khắc then chốt.

Trận đấu tại Blundell Park là minh chứng rõ ràng nhất. Trước đối thủ khiêm tốn về đẳng cấp, anh không cần phải trở thành người hùng, chỉ cần hoàn thành những pha xử lý cơ bản.

Nhưng Onana lại thất bại ngay ở nền tảng tối thiểu ấy. Và khi thủ môn không còn đáng tin, cả hệ thống phía trước cũng dễ dàng sụp đổ.

Tác động lớn hơn kết quả

Man United có thể gỡ hòa rồi kéo trận đấu tới loạt luân lưu, nhưng hai bàn thua sớm đặt nền móng cho cú sốc lịch sử: bị loại bởi đội bóng hạng Tư, lần đầu tiên trong Carabao Cup. Những gì diễn ra không chỉ đơn thuần là một thất bại, mà là một vết nhơ với thương hiệu của CLB từng là biểu tượng chiến thắng.

Sai lầm của Onana, do đó, không chỉ mang tính cá nhân. Nó phơi bày sự mong manh của một tập thể đang loay hoay tìm lại bản sắc. Khi thủ môn số một trở thành gánh nặng, niềm tin vốn đã mong manh nơi CĐV càng dễ sụp đổ.

MU còn lụn bại nếu đặt niềm tin vào Onana.

Thông tin từ Anh cho biết West Ham quan tâm đến Onana. Nhưng màn trình diễn trước Grimsby có thể khiến mọi CLB tiềm năng phải dè chừng. Với Man United, thất bại này chỉ càng thôi thúc họ tìm kiếm một phương án thay thế, bởi rõ ràng Onana không còn đáp ứng được kỳ vọng.

Câu hỏi đặt ra: liệu Amorim có còn kiên nhẫn với anh? Một HLV có thể bảo vệ cầu thủ của mình, nhưng không thể mãi chấp nhận việc niềm tin bị phản bội hết lần này đến lần khác. Và khi khán giả - nguồn sống của đội bóng - đồng loạt mất kiên nhẫn, áp lực trở nên không thể chịu đựng nổi.

Onana có buổi tối thảm họa, nhưng vấn đề không dừng lại ở hai sai lầm. Nó là kết tinh của một quá trình dài thất vọng, nơi kỳ vọng bị thay thế bằng nghi ngờ, và niềm tin bị bào mòn qua từng trận đấu.

Thất bại trước Grimsby sẽ còn được nhắc lại nhiều năm nữa như một trong những cú ngã đau đớn nhất của “Quỷ đỏ”. Và Onana, bằng những pha bóng vụng về, đã trở thành gương mặt đại diện cho nỗi ô nhục ấy.

Nếu Man United thực sự muốn tìm lại con đường phục hưng, họ cần phải đưa ra quyết định rõ ràng về vị trí thủ môn. Bởi một đội bóng lớn không thể xây dựng tương lai trên nền móng mong manh của những đôi găng tay run rẩy.