Mbeumo chứng minh MU đầu tư đúng người

Bàn thắng và tầm ảnh hưởng của tân binh người Cameroon, Bryan Mbeumo giúp Manchester United tìm lại niềm tin sau chiến thắng nghẹt thở trước Burnley.

Manchester United cuối cùng cũng chấm dứt cơn khát chiến thắng ở Premier League mùa giải 2025/26. Trận thắng Burnley 3-2 tại Old Trafford không phải màn trình diễn thuyết phục toàn diện, nhưng ít nhất nó đã mang đến một thông điệp quan trọng: Ruben Amorim có thể dựa vào Bryan Mbeumo - tân binh người Cameroon đang nổi lên như nhân tố mới trong công cuộc phục hưng “Quỷ đỏ”.

Từ thất vọng đến cú bật dậy

Chỉ ít ngày sau cú sốc bị loại khỏi Cúp Liên đoàn bởi Grimsby, MU ra sân với áp lực nặng nề. Fernandes vẫn giữ vai trò đầu tàu quen thuộc, nhưng chấn thương liên tiếp của Matheus Cunha và Mason Mount khiến hàng công trở nên chắp vá. Giữa hoàn cảnh ấy, Bryan Mbeumo - bản hợp đồng trị giá 65 triệu bảng từ Brentford - bước ra để tỏa sáng.

Thực tế, tiền đạo 26 tuổi chịu nhiều hoài nghi sau khi đá hỏng quả luân lưu định mệnh giữa tuần. Nhưng thay vì gục ngã, anh nhanh chóng đứng dậy. Trước Burnley, Mbeumo thể hiện sự mạnh mẽ và quyết đoán hiếm thấy, như để chứng minh rằng MU đã đầu tư đúng người.

Phút 53, khi Burnley vừa gỡ hòa, Old Trafford chìm trong sự lo lắng quen thuộc. Nhưng chỉ ít phút sau, Mbeumo di chuyển khôn khéo, nhận đường căng ngang rồi tung cú dứt điểm một chạm đầy tự tin, mang về bàn thắng đầu tiên cho mình tại Premier League trong màu áo MU.

Mbeumo ghi bàn trong chiến thắng 3-2 của MU trước Burnley.

Đó không chỉ là một pha lập công thông thường. Nó là lời khẳng định cho bản lĩnh: biết đứng dậy sau sai lầm, biết nắm bắt thời cơ khi đội bóng cần. Mbeumo ghi bàn như một kẻ đã quen với áp lực Old Trafford, dù mới khoác áo Quỷ đỏ chưa lâu.

Màn trình diễn của Mbeumo không dừng lại ở bàn thắng. Anh để lại dấu ấn toàn diện:

1 bàn thắng - bàn đầu tiên tại Premier League cho MU.

- bàn đầu tiên tại Premier League cho MU. 5 key passes - chỉ kém Bruno Fernandes (6), chứng minh khả năng sáng tạo.

- chỉ kém Bruno Fernandes (6), chứng minh khả năng sáng tạo. 2 cú sút trúng đích - luôn trực diện khung thành.

- luôn trực diện khung thành. 15 lần mất bóng - hệ quả của lối chơi mạo hiểm, ưa thử thách.

- hệ quả của lối chơi mạo hiểm, ưa thử thách. 8/14 pha tranh chấp thành công - cho thấy sự xông xáo trong pressing.

Rõ ràng, Mbeumo không chỉ là một “mũi tên tốc độ”, mà còn là cầu thủ biết tạo ảnh hưởng lên toàn bộ hệ thống tấn công.

Fernandes & Mbeumo - Song trục sáng tạo của MU?

Trong nhiều mùa giải, MU quá phụ thuộc vào Bruno Fernandes. Trước Burnley, tiền vệ người Bồ Đào Nha một lần nữa chứng minh giá trị với 6 key passes, hơn 100 lần chạm bóng, cùng bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền. Anh vẫn là thủ lĩnh không thể thay thế.

Nhưng sự xuất hiện của Mbeumo mở ra kịch bản mới: “Quỷ đỏ” có thể sở hữu song trục sáng tạo. Fernandes thiên về nhãn quan, điều phối, còn Mbeumo mang đến tốc độ, sự cơ động và khả năng khai thác khoảng trống. Một người giữ nhịp, một người bùng nổ - sự bổ trợ này hứa hẹn giúp hàng công MU đa dạng hơn, thay vì trông chờ vào duy nhất Fernandes.

Đáng chú ý, Mbeumo 26 tuổi - đúng bằng tuổi Fernandes khi anh gia nhập MU năm 2020. Nếu Fernandes cần một đối tác để chia sẻ gánh nặng sáng tạo, Mbeumo xuất hiện đúng lúc để gánh vác. Trong thế trận trước Burnley, khi Fernandes mở khoảng trống bằng những pha chuyền dài, Mbeumo đã khai thác triệt để bằng tốc độ và khả năng dứt điểm. Sự kết hợp ấy có thể trở thành xương sống của hàng công Amorim.

Mbeumo san sẻ gánh nặng trên hàng công Manchester United.

Ruben Amorim vẫn còn nhiều vấn đề đau đầu: hàng thủ mong manh, thủ môn Bayindir chưa mang lại sự chắc chắn, chấn thương liên tiếp làm suy yếu đội hình. Thế nhưng, chiến thắng trước Burnley cho ông thấy ít nhất hai tín hiệu lạc quan: Fernandes vẫn giữ nguyên bản lĩnh, còn Mbeumo đang trưởng thành từng ngày để trở thành nguồn cảm hứng mới.

Sự ghi nhận từ giới chuyên môn càng củng cố niềm tin ấy. Nhà báo Laurie Whitwell (The Athletic) miêu tả Mbeumo “chất lượng trong mọi pha xử lý”, trong khi Samuel Luckhurst (Manchester Evening News) chấm anh 8/10 - điểm cao nhất đội hình. Với một cầu thủ mới gia nhập, đó là tín hiệu đáng mừng.

Chiến thắng 3-2 trước Burnley không xua tan hoàn toàn những nỗi lo, nhưng nó thắp lên hy vọng. Giữa bức tranh đầy hỗn loạn, Bryan Mbeumo nổi lên như ngôi sao mới, vừa biết ghi bàn, vừa biết sáng tạo, sẵn sàng song hành cùng Fernandes để kéo MU trở lại quỹ đạo.

Nếu Fernandes là linh hồn quen thuộc, thì Mbeumo chính là hơi thở mới – người có thể biến Old Trafford thành nơi viết tiếp những câu chuyện thành công. Với Amorim, ba điểm trước Burnley quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả, ông đã tìm thấy “người đồng hành” cho hành trình đầy sóng gió phía trước.