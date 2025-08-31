Tân binh Bryan Mbeumo được coi là cầu thủ hay nhất trên sân trong chiến thắng 3-2 của MU trước Burnley ở vòng 3 Premier League hôm 30/8.

Mbeumo (trái) ăn mừng bàn thắng trước Burnley. Ảnh: Reuters.

Tại sân Old Trafford, Mbeumo chơi năng nổ trước Burnley và ghi bàn đầu tiên cho MU ở Premier League. Pha lập công của tiền đạo người Cameroon đến ở phút 57, khi anh đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Diogo Dalot.

Trong suốt trận, Mbeumo có 52 lần chạm bóng, trong đó có 9 lần trong vùng cấm đối phương. Anh tạo ra 5 cơ hội ghi bàn và thực hiện 5 pha tạt bóng, với 4 lần bóng đi trúng đích. Ngoài ra, Mbeumo còn có 3 đường chuyền vào khu vực cuối sân và tung ra 2 cú sút trúng đích.

Mbeumo được xem là điểm sáng của MU trước Burnley, với những pha xử lý hiệu quả trong nhiều tình huống. Nếu các tiền đạo tận dụng tốt hơn cơ hội, "Quỷ đỏ" có thể ghi thêm 1-2 bàn trong hiệp một.

Bryan Mbeumo bùng nổ trong những trận gần đây.

Sau trận, Mbeumo được HLV Ruben Amorim ca ngợi: "Một màn trình diễn ấn tượng. Khi MU có bóng, chúng tôi có một cầu thủ biết cách kéo giãn hàng thủ đối phương. Khả năng đỡ bóng một chạm của Mbeumo cũng rất tốt".

Hồi giữa tuần, Mbeumo cũng ghi 1 bàn trong trận thua trên chấm phạt đền trước Grimsby ở vòng 2 League Cup.

Trong bối cảnh MU đang chật vật tìm lại bản sắc, sự hiện diện của Mbeumo mang đến niềm tin lớn. Anh đang là tân binh tạo ra tầm ảnh hưởng tốt nhất trong số những gương mặt vừa đến MU như Matheus Cunha, Benjamin Sesko hay Diego Leon.

