Màn trình diễn gây chấn động của Neves

Tiền vệ Joao Neves vừa có một trong những ngày thi đấu ấn tượng nhất kể từ khi gia nhập PSG.

Neves bùng nổ trước Toulouse. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 31/8, Neves ghi hat-trick trong chiến thắng 6-3 của PSG trước Toulouse tại vòng 3 Ligue 1. Đặc biệt, tuyển thủ người Bồ Đào Nha đã có đến hai pha lập công bằng tư thế "ngả bàn đèn", khiến dư luận bất ngờ.

Hai pha dứt điểm lạnh lùng, kỹ thuật và cho thấy sự tự tin tuyệt đối của Neves. Tiền vệ 20 tuổi này cũng nhận điểm 10 tuyệt đối từ Sofascore. Ngoài các bàn thắng, Neves còn có 101 lần chạm bóng và đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 97%. Sự cơ động của Neves đã giúp PSG kiểm soát trận đấu với tỷ lệ cầm bóng lên đến 76%.

Kể từ mùa 2015/16, chỉ có hai cầu thủ khác có hơn 100 lần chạm bóng và ghi hat-trick trong một trận đấu là Lionel Messi và Neymar.

Trên mạng xã hội, Neves đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ truyền thông thế giới. Trang chủ Ligue 1 viết: "Neves đã ghi một trong những hat-trick đẹp nhất mà bạn từng thấy".

Marca gọi khoảnh khắc tỏa sáng của Neves là "điên rồ", xem anh như người hùng giúp PSG có chiến thắng. Còn SportsCenter bình luận: "Neves đã làm nên lịch sử với màn trình diễn đỉnh cao vừa qua".

Hai cầu thủ ghi bàn còn lại của PSG trong trận này là Ousmane Dembele (cú đúp) và Bradley Barcola. Chiến thắng này giúp PSG giữ vững ngôi đầu bảng Ligue 1 với 9 điểm.

