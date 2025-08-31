Tân binh Premier League lập kỳ tích

Đêm 30/8, sân vận động Ánh sáng bùng nổ khi Wilson Isidor ghi bàn quyết định ở phút 90+6 giúp Sunderland đánh bại Brentford 2-1.

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân nhà của Sunderland ở giai đoạn mở màn Premier League, điều họ chưa từng làm được kể từ mùa giải 2001/02.

Đáng chú ý, cả 2 chiến thắng của "Mèo đen" từ đầu mùa đều trước các đối thủ dày dặn kinh nghiệm tại Premier League (West Ham, Brentford). Màn trình diễn ấn tượng giúp thầy trò HLV Regis Le Bris tạm vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Granit Xhaka cùng đồng đội khởi đầu như mơ tại Ngoại hạng Anh.

Bước vào trận đấu với áp lực sau thất bại trước Burnley và bị loại khỏi Cúp Liên đoàn bởi Huddersfield, Sunderland nhập cuộc quyết tâm. Dù vậy, hiệp một diễn ra giằng co, khi Brentford cũng tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Đáng chú ý, Dango Ouattara đã đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị, còn Kevin Schade cũng bỏ lỡ một cơ hội đánh đầu đáng tiếc.

Kịch tính được đẩy lên ở hiệp hai, khi Brentford được hưởng phạt đền ở phút 60, nhưng Kevin Schade không thắng được thủ môn Robin Roefs. Đến phút 77, đội khách cuối cùng cũng mở tỷ số nhờ cú đánh đầu của Igor Thiago sau đường chuyền từ Onyeka. Tuy nhiên, Sunderland nhanh chóng tìm được bàn gỡ khi Enzo Le Fee lạnh lùng sút phạt đền thành công ở phút 81, sau pha phạm lỗi của Rico Henry.

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa nhưng không. Phút 90+6, tiền vệ kỳ cựu Xhaka tung đường tạt chuẩn xác để Isidor đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Sunderland.

Thất bại khiến Brentford chấm dứt chuỗi 8 trận toàn thắng trước các đội mới lên hạng, trong khi Sunderland có thêm sự tự tin cho hành trình tại Premier League sau nhiều năm vắng bóng.