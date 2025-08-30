Grealish làm nên lịch sử

Đêm 30/8, cựu cầu thủ Man City tỏa sáng với 2 pha kiến tạo trong trận thắng 3-2 của Everton trước Wolves.

Grealish lập kỷ lục trong màu áo Eveton.

Phút 55 trận đấu trên sân Molineux, Jack Grealish chọc khe để Kiernan Dewsbury-Hall xâm nhập vùng cấm, trước khi tung cú sút căng đưa bóng găm vào góc cao, hạ gục thủ môn đội chủ nhà. Trước đó, cũng chính Grealish kiến tạo để Beto ghi bàn mở tỷ số cho Everton ở phút thứ 7.

Theo Opta, Grealish đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Everton đầu tiên kiến tạo 2 bàn trong 2 lần ra sân đầu tiên cho CLB vùng Merseyside. Ở vòng 2, Grealish cũng tỏa sáng với cú đúp kiến tạo, lần lượt cho Iliman Ndiaye và James Garner ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Brighton.

Dưới sự chỉ đạo của HLV David Moyes, Grealish đang tìm lại phong độ đỉnh cao như khi còn chơi cho Aston Villa. Trong vai trò của một tiền vệ tấn công lệch trái, ngôi sao sinh năm 1995 tham gia vào hầu hết đợt tấn công của Everton.

Ở màn so tài với Wolves, Grealish sở hữu những thống kê ấn tượng như chuyền chính xác 90%, thực hiện 13 đường chuyền chuẩn xác ở một phần ba sân đối phương, thắng tranh chấp 11 lần. Cựu cầu thủ Man City được Flashscore chấm điểm cao nhất trận (8,3 điểm).

Hè năm nay, Grealish rời Man City để gia nhập Everton theo dạng cho mượn trong một mùa, kèm điều khoản mua đứt không bắt buộc trị giá 50 triệu euro.