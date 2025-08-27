Cảnh sát bất lực, Grealish và bạn gái suy sụp

Cuộc điều tra của cảnh sát về vụ đột nhập trị giá 1 triệu bảng tại nhà của cầu thủ Jack Grealish đã chính thức khép lại sau khi không tìm thấy bất kỳ nghi phạm nào.

Grealish và bạn gái suy sụp khi cảnh sát dừng điều tra vụ trộm

Dù tiến hành một “cuộc điều tra chi tiết” về vụ trộm tại căn biệt thự trị giá 5,6 triệu bảng của ngôi sao người Anh, cảnh sát vẫn không thu được manh mối nào. Một nguồn tin cho biết Jack và bạn gái Sasha Attwood, đều 29 tuổi, cảm thấy “suy sụp” khi biết cuộc điều tra bị hủy bỏ, trong khi băng nhóm gây án “gần như chắc chắn thoát tội”.

Trong vụ đột nhập hồi tháng 12/2023, bọn tội phạm lấy đi số trang sức và đồng hồ trị giá khoảng 1 triệu bảng, đúng thời điểm Grealish đang cùng Manchester City thi đấu với Everton. Khi ấy, Sasha cùng mười người thân trong gia đình đang có mặt tại biệt thự. Chính nàng WAG phát hiện và báo động, nhưng nhóm trộm nhanh chóng tẩu thoát chỉ trong vài phút.

Trước đó, cảnh sát cho biết đã thực hiện những cuộc truy xét “toàn diện” trong khu vực sau vụ việc, song hoàn toàn không đạt kết quả. Quyết định khép lại điều tra được cho là dấu hiệu cho thấy đây có thể là hành động của một băng nhóm tội phạm quốc tế chuyên nghiệp.

Biệt thự của Jack tại Knutsford, Cheshire, nằm trong khu vực vốn là mục tiêu của các băng trộm đến từ Brazil, Mexico, Chile và Peru.

Một nguồn tin chia sẻ hôm qua: “Jack và Sasha sớm hiểu rằng những kẻ này có thể sẽ không bao giờ bị bắt. Nhưng việc cảnh sát chính thức khép lại cuộc điều tra vẫn là cú sốc nặng nề đối với họ. Điều đó đồng nghĩa băng nhóm này gần như chắc chắn thoát tội và hoàn toàn có thể ra tay với những người khác.”

Cảnh sát Cheshire cũng ra thông báo: “Sau một cuộc điều tra chi tiết của các thám tử, vụ án này đã được khép lại mà không xác định được nghi phạm. Nếu có thông tin mới, cảnh sát sẽ tiến hành xem xét lại”.