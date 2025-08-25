Bước ngoặt của Grealish

Jack Grealish khẳng định rằng Everton giúp anh tìm lại niềm đam mê với bóng đá sau quãng thời gian đáng quên ở Manchester City.

Grealish tỏa sáng ở Everton. Ảnh: Reuters.

Tiền vệ 29 tuổi vừa có khởi đầu rực rỡ tại sân Hill Dickinson khi lập cú đúp kiến tạo, đóng góp vào chiến thắng 2-0 trước Brighton. Sau trận, cựu danh thủ Jamie Carragher khen ngợi màn trình diễn của Grealish, vinh danh anh là Cầu thủ hay nhất trận.

Phát biểu trước báo giới, Grealish chia sẻ: "Tôi muốn đến đây để tận hưởng bóng đá, cảm nhận niềm vui mỗi ngày. Có thể trong hai năm qua, tôi đã không tận hưởng bóng đá một cách trọn vẹn".

Trong 90 phút góp mặt trên sân, Grealish có 3 đường chuyền mở ra cơ hội, cùng 1 cơ hội ngon ăn bị đồng đội bỏ lỡ. Anh cũng đóng góp tích cực vào mặt trận phòng ngự với 1 lần cản phá cú sút và 3 lần tắc bóng thành công. Grealish được Sofascore chấm 8,7 điểm - chỉ kém mỗi thủ môn Jordan Pickford (9 điểm).

Tiền vệ người Anh cũng cho biết sự đón tiếp nồng nhiệt từ mọi người tại Merseyside giúp anh cảm thấy hồi phục. "Tôi đã ở đây khoảng 10 ngày và cảm thấy rất vui vẻ. Mọi người chào đón tôi một cách tuyệt vời. HLV đã đối xử rất tốt với tôi, luôn trò chuyện và làm tôi cảm thấy được yêu quý", Grealish nói thêm.

Chiến thắng này mang lại niềm vui cho người hâm mộ Everton và giúp Grealish thêm tự tin trong phần còn lại của mùa giải.

