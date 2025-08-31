Amorim không dám nhìn Fernandes sút 11 m

HLV Ruben Amorim tỏ ra căng thẳng thời điểm Bruno Fernandes bước lên thực hiện cú sút phạt đền giúp MU thắng Burnley 3-2 ở vòng 3 Premier League tối 30/8.

HLV Amorim ngả người ra sau, tránh nhìn trực tiếp cú sút của Fernandes.

Trên sân Old Trafford, áp lực dành cho Amorim là điều không thể tránh khỏi. Bàn thắng từ chấm 11 m sẽ mang lại 3 điểm đầu tiên cho MU sau chuỗi trận đầy khó khăn ở mùa giải này. Ngược lại, ông có thể sớm phải chia tay "Quỷ đỏ" nếu Fernandes sút hỏng.

Khoảnh khắc trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền ở những phút bù giờ khi Amad Diallo bị kéo ngã trong vùng cấm, HLV Amorim gần như bất động. Trên ghế huấn luyện, ông ngả người ra sau, gác chân lên phía trước, thậm chí không dám nhìn vào tình huống quyết định. Phản ứng của Amorim cho thấy mức độ căng thẳng mà ông trải qua, khi số phận MU bị đặt vào một khoảnh khắc.

Còn Fernandes, vốn bỏ lỡ quả phạt đền ở vòng trước, cũng đối diện với áp lực lớn khi bước lên gánh vác mang lại hy vọng cho đội nhà. Nhưng với bản lĩnh, tiền vệ người Bồ Đào Nha không để sai lầm trước đó ảnh hưởng đến tâm lý. Anh thực hiện thành công cú sút chìm vào góc trái, ấn định chiến thắng 3-2 cho MU

"Quỷ đỏ" có được ba điểm quan trọng, trong khi Amorim có lẽ phần nào thở phào nhẹ nhõm. Chiếc ghế của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ít nhất an toàn cho tới sau giai đoạn nghỉ thi đấu nhường chỗ cho loạt trận quốc tế.

Sau 3 vòng đấu, MU có 4 điểm và tạm leo lên vị trí thứ 9 trên BXH Premier League.