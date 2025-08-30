Dàn WAGs của Grimsby gây chú ý sau trận thắng MU

Các cầu thủ Grimsby trở nên nổi tiếng hơn, kèm theo đó là đời tư được chú ý. Thủ môn Christy Pym gắn bó với vợ, Scarlett, suốt một thập kỷ. Cô là một chuyên gia làm đẹp. Cặp đôi có với nhau hai người con.