Dàn WAGs của Grimsby gây chú ý sau trận thắng MU

|
Sau chiến thắng trước MU thuộc vòng 2 Carabao tại sân Blundell Park hôm 28/8, các cầu thủ Grimsby ăn mừng tới tận 3h sáng, cùng với những nàng WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ).
|
Các cầu thủ Grimsby trở nên nổi tiếng hơn, kèm theo đó là đời tư được chú ý. Thủ môn Christy Pym gắn bó với vợ, Scarlett, suốt một thập kỷ. Cô là một chuyên gia làm đẹp. Cặp đôi có với nhau hai người con.
|
Gây chú ý hơn cả là Charliese Leone, bạn gái của tiền vệ Evan Khouri. Theo The Sun, cả hai hẹn hò hơn 2 năm qua.
|
Charliese là nhà thiết kế đồ họa và giám đốc sáng tạo. Cô nàng tóc vàng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ với Khouri trên trang cá nhân, đặc biệt là dịp kỷ niệm hai năm tình yêu của họ.
|
Vẻ ngoài nóng bỏng của Charliese. Cô nàng không ngần ngại khoe vóc dáng với những bộ bikini ít vải.
|
Trong khi đó, hậu vệ Cameron McJannet đang trong mối quan hệ mới với Aoibh Steele. Cô nàng chỉ mới xuất hiện trên Instagram của cầu thủ này vài tuần trước.
|
Charles Vernam, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho Grimsby, trải qua mối tình bền chặt với bạn gái Amelia Watts. Cặp đôi có một cô con gái đáng yêu, Nancy Grace Priestly Vernam, sinh vào cuối năm 2024.
|
Amelia là một thợ cắt tóc chuyên nghiệp và thường xuyên xuất hiện trên trang trang cá nhân của Vernam.
|
Vernam và Amelia đã đính hôn khi anh cầu hôn cô trong một kỳ nghỉ lãng mạn ở Palma De Mallorca, Tây Ban Nha vào tháng 5 năm ngoái.
|
Hậu vệ Harvey Rodgers cũng có mối quan hệ bền chặt với bạn gái Olivia Siteine. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc trên trang cá nhân.
