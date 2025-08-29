Amorim nguy cơ bị sa thải

MU có thể sẽ sớm phải đưa ra quyết định về tương lai HLV Ruben Amorim, sau khi đội bóng bị Grimsby Town loại khỏi League Cup trong loạt đá luân lưu hôm 28/8.

Chiếc ghế nóng của Amorim tại Old Trafford không còn an toàn.

Trên sân Blundell Park, "Quỷ đỏ" có nhiều cơ hội để lội ngược dòng dù bị dẫn 0-2. Tuy nhiên, đại diện Premier League vẫn thất bại đầy cay đắng với tỷ số 12-11 ở loạt sút luân lưu. Kết quả tệ hại liên tiếp khiến áp lực lên Amorim ngày càng lớn.

Theo The Times, Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo MU và sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong trận gặp Burnley vào cuối tuần này. Chủ sở hữu Jim Ratcliffe sẵn sàng cho ông thêm thời gian để cải thiện tình hình. Tuy nhiên, tương lai của Amorim không còn an toàn.

Nguồn tin khẳng định nếu MU tiếp tục không đạt được kết quả tích cực trước Burnley, Amorim có nguy cơ bị sa thải. ESPN thông tin thêm: "Với tỷ lệ thắng thấp nhất trong số các HLV MU kể từ thời Sir Alex Ferguson, Amorim đang ngồi trên đống lửa. Trận thua trước Grimsby có thể là dấu chấm hết cho triều đại của ông tại Old Trafford".

The Times còn tiết lộ Benfica có thể là một bến đỗ khả dĩ cho HLV này nếu phải chia tay "Nhà hát của những giấc mơ". Vị HLV 40 tuổi từng có quãng thời gian thi đấu tại đây và giành 3 chức vô địch giải quốc gia.

Truyền thông Anh cho hay HLV Oliver Glasner của Crystal Palace và cựu HLV tuyển Anh Gareth Southgate được đánh giá là những ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford.