Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với Amorim

Ruben Amorim từng hứa “ngày tươi đẹp sẽ đến” cho Man United. Nhưng sau cú sốc bị Grimsby loại khỏi Carabao Cup, điều còn lại chỉ là sự ngờ vực, khi cả chiến thuật, tinh thần lẫn niềm tin đều lung lay tận gốc.

Hồi tháng 5, Ruben Amorim đứng giữa Old Trafford, cúi đầu xin lỗi vì một mùa giải “thảm họa” với vị trí thứ 15 Premier League và thất bại ở chung kết Europa League. Ông trấn an đám đông bằng một câu hứa: “Những ngày tươi đẹp sẽ đến”.

Nhưng chỉ ba tháng sau, câu nói ấy đã biến thành gánh nặng đè xuống chính chiếc ghế của ông. Thất bại trước Grimsby Town - một đội bóng hạng Tư - không chỉ là cú sốc trên bảng tỷ số. Nó là tấm gương phơi bày tất cả vết nứt của Man United: một tập thể hơn 400 triệu bảng bị quật ngã bởi đối thủ xây dựng từ 3 triệu bảng; những bản hợp đồng bom tấn như Sesko, Cunha, Mbeumo vẫn chỉ là những cái tên đẹp trên giấy tờ; và một hệ thống chiến thuật bị đối thủ yếu hơn nhiều lần “bắt bài” dễ dàng.

Khi 3-4-3 trở thành xiềng xích

Amorim đến với tiếng tăm từ Sporting Lisbon cùng sơ đồ 3-4-3 giàu tính kỷ luật. Nhưng Premier League không phải Bồ Đào Nha. Trong 27 trận đầu, ông thua tới 14. Vẫn kiên định với khung chiến thuật, ông để các cầu thủ xoay vòng trong hệ thống cứng nhắc, dù rõ ràng họ thiếu công cụ để vận hành.

Trận gặp Arsenal ở vòng mở màn từng mang đến chút hy vọng - Man United có thể đã thắng nếu tận dụng tốt cơ hội. Nhưng Fulham nhanh chóng bóc trần vấn đề: Man United nhập cuộc hứng khởi, rồi vỡ vụn khi bị dồn ép. Đến Grimsby, bi kịch chạm đáy: một đối thủ hạng Tư, nhưng pressing khôn ngoan, sắc bén và… dũng cảm hơn.

Điều cay đắng là Amorim không thiếu nhân sự chất lượng. Sesko, tiền đạo 22 tuổi, từng là mục tiêu của cả châu Âu. Cunha - một cầu thủ đa năng được đánh giá cao. Mbeumo - mũi công tốc độ và trực diện. Nhưng họ đều lạc lõng trong hệ thống bị đóng khung. Cái gọi là “dấu ấn Amorim” dần trở thành xiềng xích.

Sai lầm của Andre Onana càng khoét sâu sự tuyệt vọng.

Sai lầm của Andre Onana càng khoét sâu sự tuyệt vọng. Bị thủng lưới từ cú sút cận thành là bình thường, nhưng bắt trượt bóng bổng ngay trước khung thành thì là thảm họa. Từ chỗ được kỳ vọng là thủ môn hiện đại, Onana giờ bị chính CĐV Man United gọi là “thương vụ tệ nhất lịch sử Premier League”.

Tuyến giữa cũng rệu rã. Không có một tiền vệ box-to-box đúng nghĩa, Bruno Fernandes phải liên tục chơi trái sở trường. Casemiro đã qua thời đỉnh cao. Kobbie Mainoo - niềm hy vọng trẻ - thì lạc lõng trong dòng chảy hỗn loạn. Man United cần gấp một “máy quét” ở trung tuyến, nhưng thị trường chuyển nhượng chỉ còn vài ngày.

Trên hàng công, việc Rashford rời sang Barcelona theo dạng cho mượn chẳng khác nào vứt bỏ một quân bài chủ lực, để rồi Amorim phải xoay sở với mảnh ghép chưa kịp ráp khớp. Garnacho, Sancho, Malacia bị “đày ải” ngoài kế hoạch nhưng cũng chẳng bán được, biến phòng thay đồ thành một thứ chợ chiều ngột ngạt.

Niềm tin đã cạn?

Nếu còn một thứ Amorim từng giữ được sau chuỗi thất bại, đó là niềm tin từ khán giả sân Old Trafford. Họ thông cảm cho hoàn cảnh ông kế thừa một di sản méo mó, thiếu cấu trúc sau kỷ nguyên Sir Alex Ferguson. Nhưng niềm tin không phải là vô hạn. Cú ngã trước Grimsby - đội từng chơi ở giải bán chuyên chỉ vài năm trước - là một vết nhơ khó gột rửa.

Chính Amorim cũng thừa nhận: “Điều tồi tệ nhất là vẫn lặp lại những sai lầm cũ. Tôi thật sự xin lỗi người hâm mộ”. Đó là giọng nói của một HLV biết mình đang ở sát mép vực.

Câu hỏi đặt ra: Amorim có tự từ chức, hay chờ bị sa thải? Ông từng bóng gió: “Nếu CLB thấy tôi không phù hợp, tôi sẽ ra đi”.

Giới chủ MU không có sự kiên nhẫn, khả năng Amorim bị sa thải là hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhưng thực tế, quyết định giờ nằm trong tay thượng tầng. Jim Ratcliffe và Omar Berrada từng kiên quyết bảo vệ ông. Song nếu Man United mất điểm trước Burnley cuối tuần này, liệu họ có dám giữ ông đến derby Manchester ngày 14/9?

Một cuộc khủng hoảng chiến thuật, tinh thần và niềm tin - tất cả đang dồn vào một cái tên: Ruben Amorim. Ông có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của vòng xoáy Old Trafford, nơi không HLV nào sống sót lâu kể từ sau Ferguson. Hoặc, nghịch lý thay, Amorim có thể dùng chính trận derby với Man City để xoay chuyển cục diện - điều mà Van Gaal hay Mourinho từng làm được.

Bóng đá đôi khi tàn nhẫn ở chỗ, một lời hứa cũng có thể trở thành gánh nặng. Amorim đã hứa “những ngày tươi đẹp” sẽ đến. Nhưng với Man United lúc này, điều họ cần không phải là lời hứa xa xôi, mà là một trận thắng, một hệ thống rõ ràng, và quan trọng nhất: một lý do để tin.

Nếu không, lịch sử sẽ gọi tên Amorim như một dấu chấm lửng nữa trong cuốn bi kịch dài vô tận của Old Trafford thời hậu Ferguson.