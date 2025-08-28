Southgate dẫn đầu danh sách thay thế Amorim

Cựu HLV tuyển Anh Gareth Southgate nằm trong nhóm ứng cử viên hàng đầu thay thế Ruben Amorim, trong trường hợp HLV trưởng của Manchester United bị sa thải.

Southgate đã giúp Anh giành 2 á quân Euro.

Amorim, 40 tuổi, đối diện nguy cơ mất việc sau khởi đầu thảm hại ở mùa giải năm nay, đỉnh điểm là thất bại ê chề trước Grimsby sau loạt sút luân lưu ở vòng Carabao Cup rạng sáng 28/8. Cần nhớ Grimsby là một CLB đang chơi tại League Two, kém Manchester United tới 56 bậc và ba hạng đấu trong hệ thống bóng đá Anh.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được bổ nhiệm dẫn dắt Manchester United vào tháng 11 năm ngoái, trong một động thái gây chú ý của ông chủ mới Sir Jim Ratcliffe. Nhưng chỉ sau mười tháng, chiếc ghế của ông lung lay dữ dội khi các học trò tiếp tục gây thất vọng. Trận thua muối mặt trước Grimsby dường như vượt quá giới hạn chịu đựng.

Trong bối cảnh đó, Southgate trở thành ứng viên sáng giá nhất theo đánh giá của giới cá cược để ngồi vào ghế nóng tại Old Trafford, nếu Amorim bị trảm. Ở tuổi 54, Southgate hiện vẫn thất nghiệp kể từ khi từ chức HLV tuyển Anh sau thất bại trong trận chung kết Euro 2024 trước Tây Ban Nha. Ông đang đồng dẫn đầu danh sách ứng viên với tỷ lệ cược 5/1.

Chưa đầy một năm trước, Southgate từng là ứng viên số một cho chiếc ghế HLV trưởng của Manchester United với tỷ lệ cược 2/1. Tuy nhiên, khi ấy ông chủ động giữ khoảng cách, trong khi giới lãnh đạo mới của Manchester United quyết định đặt niềm tin vào một lựa chọn trẻ trung hơn là Amorim.

Gần đây, Southgate chia sẻ với SunSport rằng đang tận hưởng một cuộc sống chậm rãi hơn sau khi chia tay tuyển Anh, đồng thời viết một cuốn sách về “nghệ thuật lãnh đạo”. Khi được hỏi về khả năng trở lại công tác huấn luyện, ông trả lời: bản thân hiện chưa có ý định và không chủ động tìm kiếm công việc mới.

Carrick cũng là ứng cử viên sáng giá.

Cùng chia sẻ vị trí ứng viên hàng đầu với Southgate là Michael Carrick - cựu tiền vệ của Manchester United, theo TalkSPORT. Carrick từng được đánh giá cao khi dẫn dắt Middlesbrough, nhưng phong độ sa sút khiến ông bị sa thải vào tháng 6.

Dù vậy, Carrick vẫn có nhiều mối quan hệ thân cận tại Old Trafford, từng làm trợ lý HLV dưới thời Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer. Ông cũng từng bất bại trong ba trận khi tạm quyền năm 2021, với hai chiến thắng và một trận hòa, trong đó có thắng lợi 3-2 đáng nhớ trước Arsenal.

Ngoài ra, HLV Crystal Palace Oliver Glasner và cựu thuyền trưởng Chelsea Mauricio Pochettino - hiện dẫn dắt đội tuyển Mỹ - đều được nhà cái đánh giá với tỷ lệ 8/1. Trong khi đó, HLV Ipswich Kieran McKenna, một cựu trợ lý của Manchester United, có tỷ lệ 10/1.

Nhóm ứng viên tiếp theo, cùng ở mức 12/1, gồm cựu HLV Real Madrid Zinedine Zidane, HLV Fulham, Marco Silva, HLV Bournemouth, Andoni Iraola và cựu thuyền trưởng Barcelona, Xavi Hernandez.