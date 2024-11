Tuyển Anh đang hủy hoại di sản của Southgate

Khi Harry Kane, đội trưởng đội tuyển, thẳng thắn bày tỏ quan điểm về việc hàng loạt cầu thủ rút khỏi đội tuyển, thông điệp của anh trở nên rõ ràng: văn hóa ưu tiên đội tuyển mà Southgate khổ công gầy dựng đang bị lung lay nghiêm trọng.

“Đây là thời điểm khó khăn của mùa giải và có lẽ nó bị lợi dụng một chút”, Kane nói về tình trạng nhiều cầu thủ - hiện đã lên đến 9 người - xin rút khỏi đội tuyển để thi đấu hai trận quyết định ở Nations League. “Tôi không thực sự thích điều này, nếu thành thật mà nói. Tôi nghĩ đội tuyển Anh phải đặt lên trước mọi tình huống của câu lạc bộ”, Kane nhấn mạnh.

Cựu HLV tuyển Anh, Gareth Southgate không ngừng khẳng định tầm quan trọng của đội tuyển quốc gia và thường xuyên loại những cầu thủ thiếu cam kết. Ví dụ nổi bật là James Maddison, người từng bị loại khỏi đội hình khi bị bắt gặp ở sòng bài sau khi xin phép rút lui khỏi ĐTQG vì vấn đề sức khỏe.

Ngày trước, Southgate tạo ra một văn hóa mà ngay cả cầu thủ chấn thương vẫn đến để ủng hộ và giữ vững tinh thần đồng đội. Nhưng giờ đây, chỉ trong vài tháng sau khi ông rời đi, nền tảng văn hóa này đang bị đặt dấu hỏi lớn. Không chỉ Kane, nhiều chuyên gia cũng quan ngại về sự thay đổi này.

Việc FA tạm thời bổ nhiệm Lee Carsley làm HLV trong khi chờ đợi Thomas Tuchel đến vào đầu năm khiến đội tuyển Anh rơi vào tình trạng thiếu sự ổn định. Sự hiện diện của một HLV tạm quyền dễ tạo cảm giác rằng đội tuyển Anh đang “nghỉ ngơi” thay vì chuẩn bị nghiêm túc cho các trận đấu quan trọng.

Tuchel, người ký hợp đồng dẫn dắt “Tam sư” vào ngày 8/10, vẫn chưa chính thức dẫn dắt đội tuyển và chỉ bắt đầu công việc vào ngày 1/1/2025. Điều này làm dấy lên câu hỏi: tại sao FA lại trì hoãn đến vậy, khi không có ràng buộc nào từ phía Bayern Munich?

Tất cả lý do tài chính và quản lý đều không thể giải thích cho việc này. Dường như, sự thiếu vắng một HLV chính thức tạo ra khoảng trống mà các cầu thủ đang lạm dụng để rút lui.

Khi không có HLV trưởng thực sự ở bên, tình trạng rút lui hàng loạt này trở thành một vấn đề lớn hơn. Kane thậm chí ám chỉ rằng các cầu thủ có thể “lợi dụng một chút” tình hình hiện tại, điều mà khó có thể xảy ra nếu Tuchel tiếp quản đội hình. Trong tình trạng này, không khó để hiểu vì sao một số cầu thủ lại xem việc vắng mặt ở đội tuyển là hợp lý.

Hai trận đấu sắp tới gặp Hy Lạp và Cộng hòa Ireland tại UEFA Nations League bị coi là “trận đấu không có ý nghĩa” bởi một số cầu thủ, nhưng thực tế không phải vậy. Đây là những trận đấu sống còn nếu Anh muốn tránh khỏi vòng play-off vào tháng 3, ảnh hưởng trực tiếp đến lịch thi đấu của họ cũng như các kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026.

Nếu đội tuyển Anh không thể vượt qua Hy Lạp, họ có nguy cơ phải chơi thêm trận play-off, ảnh hưởng đến cả kế hoạch đấu giao hữu tại Mỹ để chuẩn bị cho World Cup 2026. Điều này khiến người hâm mộ không thể không đặt câu hỏi: liệu còn bao nhiêu cầu thủ sẽ xin rút trước trận gặp Ireland, nếu tuyển Anh phải đối mặt với vòng play-off?

Sự chần chừ và tình trạng rút lui hàng loạt này ảnh hưởng đến chất lượng đội tuyển trong ngắn hạn, làm xói mòn văn hóa đội tuyển quốc gia mà Southgate mất nhiều năm để xây dựng. Kane không nói thay truyền thông hay giới chuyên gia, anh đại diện cho tiếng nói của một đội trưởng đội tuyển, người hiểu rõ tầm quan trọng của sự đoàn kết và tinh thần “đội tuyển trước tiên”.

Khi tiếng nói này vang lên, người hâm mộ cũng không thể làm ngơ. Đội tuyển Anh không chỉ mất đi một HLV tài năng như Southgate, mà còn có nguy cơ hủy hoại một di sản quý giá hơn cả - sự cống hiến và lòng tự hào khi khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia.

