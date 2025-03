Vệ sĩ Maradona bị bắt và bức ảnh gây sốc của huyền thoại Argentina

Coria - người vệ sĩ từng sát cánh bên Maradona suốt 5 năm, trở thành bước ngoặt mới của quá trình xét xử 7 nhân viên y tế bị cáo buộc tắc trách trong quá trình chăm sóc vị huyền thoại. Phiên tòa diễn ra từ 11/3 và dự kiến kéo dài đến mùa hè.

Công tố viên Patricio Ferrari cáo buộc Coria khai man trước tòa. Coria từng làm nhân chứng, do có mặt tại căn nhà ở Tigre, gần Buenos Aires, nơi Maradona trút hơi thở cuối cùng vì suy tim. Anh chàng được cho là đã cố hồi sức tim phổi (CPR) cho Maradona khi ông nằm bất tỉnh trên giường.

Tuy nhiên, Ferrari tiết lộ Coria nói dối khi chưa từng liên lạc với bác sĩ Leopoldo Luque - bác sĩ chính của Maradona, và phủ nhận mối quan hệ thân thiết với ông này.

Thực tế, các tin nhắn trên WhatsApp cho thấy họ thường xuyên trao đổi về tình trạng sức khỏe của Maradona và thậm chí hẹn nhau tổ chức tiệc nướng.

Không chỉ vậy, Coria còn bị phát hiện giấu thông tin về việc bác sĩ tâm thần Agustina Cosachov cố gắng thực hiện hồi sức. Lệnh bắt lập tức được thi hành. Coria bị còng tay và áp giải lên xe cảnh sát ngày 25/3.

Vụ xét xử về cái chết của Maradona tiếp tục thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ toàn cầu. Các cáo buộc về sự sơ suất và hành vi thiếu trách nhiệm trong việc điều trị cho Maradona làm dấy lên cuộc tranh cãi gay gắt.

7 nhân viên y tế bị xét xử với cáo buộc giết người có chủ ý, tội danh có thể dẫn đến mức án 25 năm tù, gồm bác sĩ Leopoldo Luque, Pedro Di Spagno, bác sĩ tâm thần Agustina Cosachov, y tá Ricardo Almiron, Nancy Forlini, Mariano Perroni và nhà tâm lý học Carlos Diaz. Một y tá khác, Gisella Dahiana Madrid, sẽ bị xét xử riêng vào cuối năm nay.

Ban đầu vụ việc được xử lý như tội ngộ sát, sau được nâng thành cố ý giết người sau báo cáo nghiêm trọng từ hội đồng y khoa độc lập. Hội đồng này kết luận đội ngũ y tế hành động một cách thiếu trách nhiệm, cẩu thả và liều lĩnh. Để buộc tội, tòa phải chứng minh các bị cáo biết rõ hành vi của mình có thể gây chết người nhưng không làm gì để ngăn chặn.

Công tố Ferrari khai mạc phiên tòa với tuyên bố gây sốc: "Maradona sống những ngày cuối đời trong một 'Ngôi nhà kinh hoàng' sau khi rời bệnh viện để điều trị tại gia". Ông giơ lên một bức ảnh Maradona nằm trên giường với bụng phình to dưới lớp áo thun đen kéo cao và nói: "Đây chính là cách ông ấy chết".

Bác sĩ Luque phủ nhận mọi cáo buộc. Ông nói: "Nếu tôi có trách nhiệm gì với Diego, thì đó là yêu thương, chăm sóc và cố gắng kéo dài sự sống cho ông ấy đến phút cuối cùng". Vị này từng bật khóc sau khi Maradona qua đời.

Sau cái chết của Maradona, một chi tiết gây sốc khác được hé lộ. Thi thể ông được chôn cất mà không có trái tim. Trái tim nặng đến 503 gram của Maradona, gần gấp đôi so với mức bình thường, được giữ lại nhằm ngăn chặn các fan cuồng đánh cắp.

Phiên xét xử đầu tiên được truyền hình trực tiếp, nhưng sau đó tòa quyết định ngừng phát sóng công khai. Trong lời khai mới nhất, con gái của Maradona - Jana, cho biết chị em cô muốn đưa cha mình nhập viện trở lại, nhưng bác sĩ Luque bác bỏ ý kiến này.

