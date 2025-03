Maradona đã bị sát hại?

Cả Argentina dường như ngừng thở, người hâm mộ đổ ra đường khóc thương cho một tượng đài bất tử. Nhưng bốn năm sau, thay vì những lễ tưởng niệm yên bình, cái chết của ông lại trở thành trung tâm của một phiên tòa gây tranh cãi, với lời cáo buộc rằng Maradona không chỉ qua đời - mà ông bị "sát hại" bởi chính những người đáng lẽ phải chăm sóc ông.

Ngày 12/3, tại phòng xử án chật kín người ở Buenos Aires, công tố viên Patricio Ferrari giơ lên một tấm bảng cỡ A3. Trên đó là hình ảnh cuối cùng của Maradona - nằm trên giường, chiếc áo phông đen xộc xệch để lộ phần bụng trương phình, cánh tay dang rộng, khuôn mặt vô hồn.

Trong khoảnh khắc ấy, không còn "bàn tay của Chúa", không còn huyền thoại của những đêm huy hoàng tại Napoli hay Mexico 1986. Chỉ còn một thân xác cằn cỗi, kiệt quệ trong sự thờ ơ đến lạnh lùng.

“Đây là cách ông ấy chết”, Ferrari tuyên bố trước các thẩm phán. “Những ai nói rằng họ không nhận ra điều gì đang xảy ra với Diego đều đang nói dối. Điều đó quá rõ ràng”.

Lời buộc tội của ông hướng thẳng vào bảy nhân viên y tế, những người chịu trách nhiệm chăm sóc Maradona trong những ngày cuối đời. Họ bị cáo buộc tắc trách nghiêm trọng, để mặc huyền thoại bóng đá thế giới trong tình trạng đau đớn, mê sảng mà không có sự can thiệp y tế đúng mức. Nếu bị kết tội ngộ sát, họ có thể phải đối mặt với án tù lên đến 25 năm.

Nhưng vụ án này không chỉ là một cuộc chiến pháp lý. Nó còn là sự đối đầu giữa những ai tin rằng Maradona chết vì số phận đã an bài, và những ai tin rằng ông đã bị bỏ mặc đến chết.

Tháng 11/2020, Maradona vừa trải qua ca phẫu thuật não. Ông rời bệnh viện trong tình trạng yếu ớt, nhưng thay vì được điều trị đúng cách, ông bị đưa vào một căn nhà thuê, nơi không có đủ trang thiết bị y tế cần thiết.

Những báo cáo y khoa sau đó đã phơi bày một sự thật rùng mình. Maradona bị rối loạn tâm thần, có lúc nói chuyện với một chiếc điện thoại tưởng tượng, có lúc đòi bia vào lúc 9 giờ sáng. Nhịp tim của ông tăng lên 115 nhịp mỗi phút - một dấu hiệu nguy hiểm - nhưng không ai can thiệp.Một y tá cảnh báo về tình trạng nguy kịch của Maradona nhưng bị phớt lờ.

Không có bác sĩ chuyên môn nào túc trực, không có máy khử rung tim, không có ai thực sự quan tâm đến sức khỏe của ông. Ông đã chết hơn sáu tiếng rưỡi trước khi có ai đó phát hiện ra.

Những chi tiết này khiến người ta phẫn nộ. Công tố viên gọi căn nhà nơi Maradona qua đời là “một rạp hát kinh hoàng”, nơi “không ai làm đúng nhiệm vụ của mình.”

Fernando Burlando, luật sư của các con gái Maradona, thậm chí còn khẳng định: “Cha họ đã bị sát hại”.

Nhưng liệu đó có phải là sự thật?

Những người bảo vệ đội ngũ y tế cho rằng Maradona là một bệnh nhân đặc biệt. Cả cuộc đời ông là một chuỗi những lần tự hủy hoại bản thân: ma túy, rượu, những bữa tiệc trác táng, những lần nhập viện liên tục.

Bác sĩ thần kinh Leopoldo Luque - một trong những bị cáo - từng nhắn tin cho đồng nghiệp: “Lão béo sắp chết rồi”.

Những người thân cận với Maradona biết rõ rằng, dù có một đội ngũ y tế khác, thì cái chết của ông có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Câu hỏi đặt ra là nếu Maradona được chăm sóc tốt hơn, liệu huyền thoại người Argentina có còn sống đến hôm nay?

Không ai có thể chắc chắn. Nhưng điều chắc chắn là ông đã chết trong cô đơn, trong sự bỏ mặc. Và đó là điều không ai có thể chấp nhận.

Trái tim của Argentina chưa bao giờ ngừng thổn thức vì Maradona. Khi còn sống, ông là nguồn cảm hứng, là niềm tự hào dân tộc. Khi qua đời, ông trở thành một bi kịch.

Giữa những tiếng hô "Justicia!" (Công lý!) ngoài tòa án San Isidro, những khói pháo xanh bốc lên, một đoạn video cũ của Maradona bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội. Đó là khoảnh khắc năm 2000, khi ông chuẩn bị tham gia trận đấu tri ân Lothar Matthäus. Dù đã thừa cân, đôi chân ông vẫn như có phép thuật. Maradona tâng bóng giữa hai chân, rồi hất bóng vào bức tường 13 lần liên tiếp, như Steve McQueen chơi bóng chày trong The Great Escape.

Nhưng giữa những hình ảnh ấy và khoảnh khắc Maradona gục ngã trên giường là cả một vực thẳm.

Maradona không chỉ là một cầu thủ. Ông là một hiện tượng, một ngọn lửa có thể làm bùng cháy cả một đất nước. Ông là người khiến hàng triệu con tim đập nhanh hơn 115 nhịp mỗi phút, không chỉ vì những bàn thắng, mà vì chính con người mình - rực cháy, đầy đam mê, đầy bất trắc.

Cái chết của Maradona là một bi kịch, nhưng đó cũng là hệ quả của cả một cuộc đời không theo bất kỳ quy luật nào. Dù tòa án có đưa ra phán quyết ra sao, một điều không thể thay đổi. Maradona vẫn sẽ sống mãi trong lòng người hâm mộ.

