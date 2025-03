'Maradona đã bị sát hại'

Luật sư của Dalma và Giannina, các con gái của Maradona, không ngần ngại đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng về những sự kiện xảy ra vào tháng 11/2020.

Vào ngày 25/11/2020, thế giới bóng đá bàng hoàng khi nhận được tin Maradona qua đời do "phù nề phổi cấp tính thứ phát từ suy tim mạn tính trầm trọng". Tuy nhiên, cuộc tranh cãi lớn nổ ra xung quanh cái chết của ông, khi đội ngũ bác sĩ và chuyên gia y tế liên quan đến việc chăm sóc cho Maradona phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng trong phiên tòa đang diễn ra.

Bắt đầu từ ngày 11/3, phiên tòa nhanh chóng thu hút sự chú ý với những tuyên bố gay gắt từ luật sư Fernando Burlando, người đại diện cho các con gái của Maradona. Burlando khẳng định rằng Maradona không phải là nạn nhân của một bệnh lý tự nhiên, mà là một nạn nhân của "một kế hoạch vô nhân đạo không có kết quả".

Ông cũng nói rằng "Maradona bị sát hại" do sự thiếu trách nhiệm của đội ngũ chăm sóc, khi họ quyết định giữ huyền thoại người Argentina ở lại nhà riêng thay vì đưa đến bệnh viện.

Burlando chỉ trích gay gắt các bác sĩ và nhân viên y tế khi quyết định giữ Maradona ở một ngôi nhà với sự chăm sóc y tế tư nhân, thay vì cho ông điều trị tại bệnh viện, bất chấp tình trạng sức khỏe nghiêm trọng.

Luật sư này cho rằng đó là "một quyết định thiếu lý trí" và không có sự đồng ý rõ ràng từ Maradona. Ông cáo buộc các bác sĩ và nhân viên y tế vi phạm "tất cả các quy tắc đạo đức và pháp lý" trong việc xử lý tình huống của Maradona.

Các bị cáo trong vụ án bao gồm Leopoldo Luque (bác sĩ phẫu thuật thần kinh), Agustina Cosachov (bác sĩ tâm thần), Ricardo Almirón (y tá), Carlos Díaz (tâm lý học), Mariano Perroni (trưởng nhóm y tá), Pedro Pablo Di Spagna (bác sĩ lâm sàng), và Nancy Edith Forlini (điều phối viên y tế của công ty bảo hiểm sức khỏe). Họ bị cáo buộc “giết người đơn giản với ý định ngẫu nhiên”, tức là không có ý định giết Maradona, nhưng nhận thức được rằng sự thiếu sót trong việc chăm sóc có thể dẫn đến cái chết của ông.

Trong phiên tòa, các công tố viên cho rằng các bác sĩ bỏ qua các dấu hiệu nguy hiểm của tình trạng Maradona, khiến ông rơi vào “tình trạng không được chăm sóc” và không nhận được sự giúp đỡ y tế kịp thời. Các cuộc trò chuyện giữa các bác sĩ với những thông điệp như “ông ấy sẽ chết” hay “chúng ta phải sửa hồ sơ y tế” được coi là bằng chứng quan trọng trong vụ án này.

Người duy nhất trong đội ngũ y tế vắng mặt trong phiên tòa là Dahiana Madrid (y tá), người đã yêu cầu một phiên tòa với ban bồi thẩm và sẽ trình diện vào tháng 7. Phiên tòa sẽ có 120 nhân chứng, bao gồm các con của Maradona, Claudia Villafañe, Matías Morla, các chuyên gia, bác sĩ, nhà báo và bạn bè của huyền thoại bóng đá này.

Cái chết của Diego Maradona vẫn là một chủ đề gây tranh cãi lớn, và phiên tòa lần này hứa hẹn mở ra những góc khuất về sự quản lý sức khỏe của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá.

