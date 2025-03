Maradona - huyền thoại bất tử

Hơn ba thập kỷ sau khi Diego Maradona sát cánh cùng những người hưu trí trong một cuộc tuần hành đòi quyền lợi, hình ảnh của ông lại xuất hiện trên những con phố Argentina. Lần này, ông không còn hiện diện bằng xương bằng thịt, nhưng di sản và tinh thần vẫn sống mãi trong lòng nhân dân.

Khi bảy bác sĩ của Maradona bị đưa ra xét xử vì tội tắc trách dẫn đến cái chết của huyền thoại bóng đá vào năm 2020, người dân Argentina một lần nữa đứng lên, không chỉ đòi công lý cho thần tượng mà còn đấu tranh cho chính cuộc sống của họ.

Sáng 12/3, giữa hàng nghìn người biểu tình yêu cầu chính phủ nâng mức lương hưu, hình ảnh Maradona xuất hiện trên áo đấu, trên biểu ngữ, trên những tấm băng rôn giăng khắp đường phố Buenos Aires. “Maradona không chỉ là bóng đá - anh ấy là tiếng nói của nhân dân”, Estefanía Zárate, 36 tuổi, chia sẻ. “Chúng tôi tự hỏi, nếu Diego còn sống, anh ấy sẽ làm gì? Và câu trả lời thật rõ ràng: Anh ấy sẽ đứng ở đây, sát cánh cùng những người yếu thế, cùng nhân dân đòi công lý”.

Cô đứng trước một chiếc xe buýt phủ kín hình ảnh Maradona, nơi in đậm câu nói bất hủ của ông vào năm 1992: "Chỉ những kẻ hèn nhát mới không đứng lên bảo vệ người hưu trí".

Đối với người dân Argentina, Maradona không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mọi thời đại, mà còn là một biểu tượng của sự phản kháng. Ông không ngại lên tiếng chống lại bất công, không ngại đối đầu với giới chức quyền, và luôn đứng về phía những người nghèo khổ. Vì thế, ngay cả khi ông đã ra đi, họ vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh ấy thay ông.

Ngày 25/11/2020, Diego Maradona qua đời tại nhà riêng do một cơn đau tim khi đang hồi phục sau ca phẫu thuật loại bỏ cục máu đông. Cả Argentina chìm trong nỗi đau, hàng chục nghìn người xếp hàng dài để tiễn biệt ông lần cuối. Nhưng cái chết của ông không đơn thuần chỉ là một mất mát, mà còn để lại hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Sau nhiều năm tranh cãi và trì hoãn, ngày 12/3/2025, phiên tòa xét xử bảy nhân viên y tế chăm sóc Maradona chính thức diễn ra tại San Isidro. Các bị cáo gồm bác sĩ riêng kiêm phẫu thuật thần kinh Leonardo Luque, một bác sĩ tâm thần, một nhà tâm lý học, hai điều phối viên y tế, một bác sĩ lâm sàng và một y tá. Họ bị buộc tội tắc trách dẫn đến cái chết của Maradona và đối mặt với án tù từ 8 đến 25 năm.

Phiên tòa mở đầu đầy căng thẳng khi công tố viên Patricio Ferrari giơ cao bức ảnh thi thể sưng phù của Maradona trước cả phòng xử. Không khí lặng đi, một số người bật khóc. Ferrari nói: "Đây là cách mà Maradona chết".

Công tố viên cáo buộc rằng đội ngũ y tế đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc chuyên môn, để lại huyền thoại bóng đá trong tình trạng điều trị “cẩu thả, thiếu trách nhiệm, chưa từng có tiền lệ”. Họ mô tả nơi Maradona được chăm sóc là một “nhà hát kinh hoàng”, nơi sự yếu kém của hệ thống y tế đã đẩy ông đến cái chết.

Bên ngoài tòa án, hàng chục người hâm mộ tập trung giơ cao biểu ngữ: “Công lý cho D10S” - một cách chơi chữ giữa số áo huyền thoại của Maradona (số 10) và từ Dios (Chúa) trong tiếng Tây Ban Nha.

Sergio Gimenez, 46 tuổi, thành viên của “Nhà thờ Maradona” - một cộng đồng 100.000 người tôn sùng ông như một vị thánh - nói với giọng nghẹn ngào: "Tôi thắp nến cho ông ấy mỗi ngày. Tôi không thể chấp nhận rằng Diego ra đi vì sự tắc trách. Tôi sẽ ở đây, đấu tranh đến cùng".

Dù cuộc đời Maradona đầy rẫy tranh cãi - từ những cuộc chiến với ma túy, mối liên hệ với mafia, đến những cáo buộc bạo hành - Maradona vẫn là niềm kiêu hãnh của Argentina. Đối với họ, ông không chỉ là cầu thủ xuất sắc lịch sử bóng đá, mà còn là người mang vinh quang về cho đất nước, đặc biệt với chức vô địch World Cup 1986.

Trận đấu với tuyển Anh tại tứ kết không chỉ là một cuộc đối đầu thể thao, mà còn mang ý nghĩa trả thù tinh thần cho thất bại trong Chiến tranh Falklands. Hai bàn thắng huyền thoại - “Bàn tay của Chúa” đầy tranh cãi và pha solo ngoạn mục từ giữa sân - đã biến Maradona thành một tượng đài bất tử.

Andrea, một phụ nữ 50 tuổi, cẩn thận trải tấm băng rôn in hình Maradona xuống đất. Bà nói với giọng run run: "Với tôi, ông ấy như người thân trong gia đình. Ông ấy không chết. Ông ấy bị sát hại. Hãy ghi điều đó lại".

Sự tiếc thương dành cho Maradona không chỉ gói gọn trong phiên tòa mà còn lan rộng ra cuộc biểu tình lương hưu. Hàng nghìn người tập trung trước quốc hội, cùng nhau hô vang đòi công lý.

Tuy nhiên, bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng khi lực lượng cảnh sát chống bạo động xuất hiện. Hơn 1.000 cảnh sát được triển khai, sử dụng hơi cay, vòi rồng và đạn cao su để giải tán đám đông.

Nhưng dù bạo lực có xảy ra, những người yêu mến Maradona vẫn không từ bỏ cuộc đấu tranh. Andrea, người hâm mộ đứng bên ngoài tòa án, khẳng định với ánh mắt kiên định: "Maradona vẫn sống trong tim chúng ta, trong những cuộc đấu tranh, trong nhân dân. Ông ấy sẽ mãi mãi là một phần của Argentina, một phần của lịch sử. Bởi ông ấy thực sự bất tử".

Hơn cả một cầu thủ, hơn cả một huyền thoại - Diego Maradona vẫn là ngọn lửa không bao giờ tắt trong lòng người dân Argentina.

