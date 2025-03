HLV tuyển Argentina nổi giận với Martinez

Phút 67 ở trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 trên sân nhà, Martínez nhận bóng từ Nicolas Otamendi và thực hiện động tác tâng bóng trước mặt các cầu thủ Brazil. Hành động này ngay lập tức khiến khán giả phấn khích và hô vang tên anh: "Dibu, Dibu!"

Tuy nhiên, HLV Scaloni đứng bên đường biên đã có những cử chỉ phản đối, thể hiện rõ sự không đồng tình với hành động của Martinez. Sau trận, thủ môn của Aston Villa chia sẻ: "Đó là những điều mà đôi khi tôi không làm ở câu lạc bộ. Tôi chỉ tâng bóng khi có không gian, nhưng không sao. Tôi biết HLV không thích những điều đó. Có vẻ như nếu tôi tâng bóng thêm 3 lần nữa thì ông ấy sẽ rút tôi ra sân. HLV tỏ ra khá giận dữ".

Trận đấu này cũng đánh dấu cột mốc 51 lần ra sân của Martínez trong màu áo ĐTQG. Thống kê này giúp anh góp mặt trong top 3 thủ môn có số lần khoác áo đội tuyển nhiều nhất lịch sử, sau Sergio Romero và Ubaldo Fillol. Với 36 lần giữ sạch lưới và chỉ để thủng lưới 22 bàn, Martinez đã chứng tỏ mình xứng đáng là thủ môn số một của tuyển Argentina hiện tại.

"Chúng tôi đã coi đây như một trận chung kết", Martínez nói thêm. "Cả đội không quan tâm đến việc đã đủ điều kiện tham dự World Cup trước trận đấu, mà chỉ muốn giành chiến thắng. Điều đó đã thể hiện rất rõ ràng".

Theo thống kê từ Flashcore, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1959, Argentina chọc thủng lưới Brazil 4 lần trong một trận đấu chính thức, không tính giao hữu.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.