CĐV Liverpool tức giận với Alexander-Arnold

Mặc dù hợp đồng chính thức vẫn chưa được ký kết, TalkSPORT, The Athletic và The Times đều xác nhận rằng cầu thủ người Anh gần như hoàn tất thỏa thuận với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Theo các nguồn tin, mức lương Alexander-Arnold sẽ nhận tại Real Madrid dự kiến lên tới 220.000 bảng mỗi tuần, khiến các cổ động viên Liverpool tức giận vì cho rằng ban lãnh đạo CLB đã không thể giữ chân anh trong năm cuối hợp đồng. Đặc biệt, việc cầu thủ 26 tuổi từ chối một lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Liverpool càng làm tăng thêm sự thất vọng trong lòng người hâm mộ.

Trent Alexander-Arnold gia nhập Liverpool từ khi còn nhỏ và có tổng cộng 349 lần ra sân cho đội một, đứng thứ 35 trong danh sách những cầu thủ khoác áo nhiều nhất trong lịch sử CLB. Tuy nhiên, khi thông tin về việc anh sắp chuyển sang Real Madrid được xác nhận, nhiều fan của Liverpool không giữ được bình tĩnh. Một số cổ động viên thậm chí kêu gọi ban huấn luyện CLB loại anh khỏi đội hình và tước bỏ chức phó đội trưởng, sau khi cầu thủ đã rõ ràng muốn ra đi.

Trong khi đó, các bức ảnh chế và video chế giễu Alexander-Arnold tràn ngập trên mạng xã hội. Các cổ động viên không ngừng chỉ trích những điểm yếu trong lối chơi và thậm chí còn yêu cầu anh không tham gia vào lễ ăn mừng nếu Liverpool giành được danh hiệu vào cuối mùa giải.

Những diễn biến này chắc chắn sẽ tiếp tục gây xôn xao dư luận trong những ngày tới, khi tương lai của Alexander-Arnold tại Liverpool đang ngày càng trở nên mờ mịt.

