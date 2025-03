Tuyển Brazil không còn là 'ông lớn'

Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-1, một thất bại đậm đà mà người Brazil sẽ khó có thể quên. Nếu người hâm mộ đau đớn khi xem trận đấu từ trên khán đài, thì chắc chắn các cầu thủ đội tuyển quốc gia còn cảm thấy xấu hổ hơn khi phải đứng trên sân chứng kiến mình bị đối thủ áp đảo hoàn toàn.

Và với HLV Dorival Junior, thất bại này có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp của ông tại đội tuyển quốc gia.

Đã lâu rồi Brazil mới phải trải qua một trận đấu đáng xấu hổ đến vậy. Để thủng lưới một bàn chỉ sau ba phút là chuyện có thể xảy ra, nhưng để bị thủng hai bàn chỉ trong 12 phút đầu trận thì đó là dấu hiệu của sự yếu kém nghiêm trọng.

Và ngay sau đó, Argentina tiếp tục chứng tỏ sự vượt trội của mình, khiến Brazil không thể gượng dậy. Trận thua này không chỉ là một trận thua đơn thuần mà là sự phản ánh rõ ràng về sự lạc lối của một đội bóng từng là biểu tượng của sự mạnh mẽ trên sân cỏ.

Matheus Cunha, cầu thủ duy nhất ghi bàn cho Brazil trong trận đấu này, nói rằng anh không nghĩ rằng Argentina vượt trội hơn Brazil về mặt cá nhân. Nhưng bóng đá không chỉ là sự đối đầu của những ngôi sao đơn lẻ, mà là sự kết nối giữa các cá nhân trong một đội hình đoàn kết và có chiến thuật rõ ràng. Brazil, dù có nhiều cầu thủ tài năng, nhưng khi không thể kết nối các tuyến, khi không thể vận hành một hệ thống chơi bóng hiệu quả, kết quả sẽ luôn là thất bại.

Khi thấy Brazil không thể bắt kịp nhịp độ của Argentina, HLV Dorival Júnior quyết định thay người trong hiệp hai, đưa vào sân ba cầu thủ trẻ - Leo Ortiz, Joao Gomes và Endrick - những người chỉ mới có vỏn vẹn ba buổi tập cùng nhau.

Và thực tế, hai trong số đó còn không có tên trong danh sách triệu tập ban đầu của HLV. Những sự thay đổi này không mang lại hiệu quả, và càng làm rõ sự thiếu hụt về chiến thuật và sự chuẩn bị của đội bóng.

Sau trận đấu, HLV Dorival không ngần ngại nhận trách nhiệm về thất bại của đội tuyển. Đó có thể là một trong những phân tích chính xác nhất mà ông đưa ra kể từ khi tiếp quản ghế huấn luyện. Tuy nhiên, dù có nhận trách nhiệm, ông vẫn chưa thực sự tìm ra được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Thật khó để đổ lỗi hoàn toàn cho HLV khi thất bại là một kết quả của một chuỗi dài những vấn đề tồn tại trong bóng đá Brazil. Đội tuyển quốc gia đã quen với việc bị loại sớm ở các giải đấu lớn, quen với việc chơi bóng thiếu lửa và thiếu sự gắn kết.

Điều này không chỉ là lỗi của Dorival Junior mà còn là hậu quả của sự thiếu định hướng trong một khoảng thời gian dài. Mọi người có thể phàn nàn về trọng tài, lịch thi đấu hay mặt sân, nhưng trong những thời điểm quan trọng như trước trận đấu với Argentina, lại chẳng ai lên tiếng về những vấn đề sâu xa trong cách thức quản lý và phát triển bóng đá Brazil.

Như Nelson Rodrigues từng nói: “Tất cả sự đồng thuận đều là ngu ngốc”. Điều này có thể không hoàn toàn chính xác trong mọi trường hợp, nhưng với bóng đá Brazil hiện tại, sự đồng thuận mơ hồ đã dẫn đến một thất bại ê chề trước một Argentina vốn không phải là đội bóng mạnh nhất.

Brazil, một đội bóng từng là niềm kiêu hãnh của thế giới, giờ đây lại phải chứng kiến thất bại đầy cay đắng trước đối thủ truyền kiếp, một thất bại mà ngay cả những người hâm mộ trung thành nhất cũng không thể ngờ tới.

Brazil cần phải nhìn nhận lại chính mình. Đã đến lúc không chỉ nhìn vào những thất bại để đổ lỗi cho HLV hay một cá nhân nào, mà là một cuộc cải cách toàn diện về cách vận hành đội tuyển.

Sự thiếu kết nối trong lối chơi, thiếu chiến thuật rõ ràng và đặc biệt là sự thiếu vắng một hệ thống bóng đá bài bản khiến Brazil tụt lại phía sau so với các đối thủ lớn. Nếu không thay đổi, họ sẽ tiếp tục phải chứng kiến những thất bại đau đớn như thế này, và có thể sẽ không còn đủ sức mạnh để lấy lại vị thế của mình trên bản đồ bóng đá thế giới.

Thất bại trước Argentina là một cơn ác mộng đối với Brazil. Một đêm đen tối không chỉ đối với các cầu thủ, mà còn đối với tất cả những người yêu mến bóng đá Brazil. Trận thua này không chỉ là một lời cảnh báo về hiện tại, mà còn là một dấu hiệu cho thấy tương lai của đội bóng đang mờ mịt hơn bao giờ hết.

