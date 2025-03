HLV Dorival Jr của Brazil phải ra đi

Đội tuyển Brazil đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về phong độ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Dorival Junior, đội tuyển không thể duy trì được phong độ ấn tượng như trước, và sự kiên nhẫn của người hâm mộ cũng đã hết.

Sau một loạt kết quả thất vọng, trong đó có trận thua đậm trước Argentina, nhiều người bắt đầu đặt ra câu hỏi liệu đã đến lúc Brazil cần một HLV ngoại quốc để tái thiết lại đội tuyển, như cách mà bóng đá Brazil từng làm trước đây.

Kể từ khi Dorival Jr tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng của đội tuyển Brazil, những gì người hâm mộ chứng kiến chỉ là sự thất vọng nối tiếp thất vọng. Dù được kỳ vọng sẽ mang lại một làn gió mới, Dorival lại không thể giúp đội tuyển Brazil lấy lại phong độ đỉnh cao. Màn trình diễn của đội tuyển dưới tay ông ở Copa America và vòng loại World Cup 2026 không thể nói lên điều gì ngoài sự lạc lõng và thiếu định hướng.

Trận đấu gần đây nhất với Argentina tại vòng loại World Cup 2026, đội bóng đang giữ ngôi vô địch thế giới, là một minh chứng rõ ràng cho sự yếu kém của Brazil. Mặc dù Argentina thiếu vắng Lionel Messi và Lautaro Martinez, các học trò của Scaloni vẫn thể hiện một lối chơi sắc sảo, kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Đội tuyển Brazil gần như không thể tạo ra được một pha bóng đáng chú ý nào, và sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội là điều không thể phủ nhận. Cảm giác về một đội bóng đang thi đấu nghiệp dư, đối mặt với một đối thủ đầy bản lĩnh, không thể tránh khỏi.

Nhưng điều khiến người hâm mộ thêm thất vọng không chỉ là kết quả thi đấu. Dorival còn quyết định xây dựng đội hình “xung quanh Neymar” - cầu thủ đang gặp nhiều vấn đề ngoài sân cỏ. Neymar, dù là một tài năng xuất chúng, có lẽ đã qua thời kỳ huy hoàng của mình, và việc trông chờ vào anh để giải quyết mọi vấn đề của đội tuyển Brazil là một sự ngây thơ. Điều này chỉ càng khiến sự thất vọng trong lòng người hâm mộ càng lớn.

Một trong những điểm yếu của Dorival là việc không thể khai thác tốt tài năng trẻ. Trong khi các ngôi sao trẻ như Endrick và Estevao đang tỏa sáng ở các giải đấu trẻ, Dorival lại không dành sự tin tưởng đủ lớn để tạo cơ hội cho họ. Thay vào đó, ông vẫn tiếp tục triệu tập những cầu thủ đã trưởng thành ở châu Âu, nhưng vấn đề là họ không thể hiện được 10% phong độ của mình trong màu áo đội tuyển so với những gì đã làm ở câu lạc bộ.

Rodrigo, Raphinha và Vini Jr là những cầu thủ được kỳ vọng rất nhiều, nhưng khi khoác lên mình chiếc áo vàng xanh, họ dường như mất đi sự sắc bén và bản lĩnh. Đội tuyển Brazil cần một chiến lược rõ ràng, biết kết hợp giữa những cựu binh và những tài năng trẻ. Đó là điều mà Dorival không thể làm được, và đây chính là lý do khiến người hâm mộ không còn tin tưởng vào ông.

Trong bối cảnh đội tuyển Brazil đang gặp khó khăn, câu hỏi đặt ra là liệu có phải đến lúc tìm kiếm một HLV ngoại quốc để dẫn dắt đội bóng? Sự thành công của các đội tuyển quốc gia khác dưới sự chỉ đạo của các HLV ngoại là một lý do đáng để Brazil suy nghĩ lại về lựa chọn của mình.

Nhìn lại quá khứ, đội tuyển Brazil từng rất thành công dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên làm việc tại châu Âu. Từ Carlos Alberto Parreira đến Luiz Felipe Scolari, các HLV này đã mang lại những danh hiệu lớn cho đội tuyển Brazil, bao gồm World Cup 1994 và 2002. Họ không chỉ mang đến một chiến thuật mới mẻ, mà còn có khả năng kết hợp đội hình, tạo ra sự gắn kết và mạnh mẽ cho Brazil. Đó là những điều mà Dorival không thể mang lại.

Nếu nói về HLV ngoại, Carlo Ancelotti chắc chắn là một cái tên nổi bật. Với kinh nghiệm dày dặn ở các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như AC Milan, Chelsea và Real Madrid, Ancelotti không chỉ sở hữu khả năng chiến thuật xuất sắc, mà còn hiểu rõ cách quản lý các ngôi sao lớn.

Ông thầy người Italy có những thành công vang dội tại các đội bóng châu Âu và sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho đội tuyển Brazil. Sự tôn trọng và uy tín mà Ancelotti có thể mang lại sẽ giúp các cầu thủ Brazil trở lại với chính mình, tái tạo sự tự tin và sức mạnh.

Jorge Jesus, người đang dẫn dắt Al Hilal và đã có những thành công lớn tại Brazil, không giấu rằng dẫn dắt đội tuyển Brazil tại World Cup là một giấc mơ của ông. Với kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng tên tuổi và khả năng tạo ra những chiến thuật ấn tượng, Jorge Jesus có thể sẽ là một sự thay thế lý tưởng cho Dorival. Cách ông dẫn dắt Flamengo đến thành công, đặc biệt là tại Copa Libertadores, là một minh chứng cho khả năng làm việc với các ngôi sao và xây dựng một đội bóng mạnh mẽ.

Abel Ferreira, HLV của Al Palmeiras, là một trong những cái tên đáng chú ý khác. Đã năm năm gắn bó với bóng đá Brazil, Ferreira giúp Palmeiras giành được nhiều danh hiệu, trong đó có Copa Libertadores. Với phong cách huấn luyện chiến thuật sắc sảo và khả năng phát triển đội bóng từ những cầu thủ trẻ, Abel Ferreira chắc chắn sẽ mang lại một làn gió mới cho đội tuyển Brazil.

Đội tuyển Brazil hiện nay trong một cuộc khủng hoảng lớn, và việc giữ Dorival Jr trên ghế huấn luyện chỉ càng làm tình hình thêm rối ren. Đã đến lúc Brazil cần một HLV ngoại để tái thiết đội bóng, đưa đội tuyển trở lại vị thế số một thế giới.

Ancelotti, Jorge Jesus và Abel Ferreira đều là những ứng cử viên sáng giá, mang đến những triển vọng mới cho bóng đá Brazil. Dù là ai, người hâm mộ đều mong đợi một sự thay đổi mạnh mẽ để đội tuyển có thể cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu thế giới tại World Cup sắp tới.

