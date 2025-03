Thống kê khiến Brazil bẽ mặt trước Argentina

Lần đầu tiên trong lịch sử, Brazil để thua tới 4 bàn trong một trận đấu vòng loại World Cup 2026. Các bàn thắng của Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Mac Allister và Giuliano Simeone giúp thầy trò HLV Lionel Scaloni có thắng lợi 4-1 ở trận Siêu kinh điển của bóng đá Nam Mỹ.

Argentina áp đảo Brazil qua những thống kê. Nhà đương kim vô địch World Cup 2022 kiểm soát bóng 56% trong cả trận, tung ra 12 cú sút (gấp 3 lần Brazil), trong đó có 7 lần bóng đi trúng đích và đem về 4 bàn thắng. Đội chủ nhà có 7 pha dứt điểm, tất cả đều thực hiện trong vùng cấm Brazil, trong khi con số này của "Selecao" là 0.

Riêng bàn thắng của Enzo Fernandez, tập thể Argentina thực hiện 33 đường chuyền không bị gián đoạn từ sân nhà đến vùng cấm đối thủ, giúp tiền vệ của Chelsea nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà ở phút 12.

Ngoài ra, trừ bàn thua ở phút 26, thủ thành Emiliano Martinez của Argentina hiếm khi phải hoạt động hay cứu thua trước sức tấn công yếu ớt của Brazil. Trong khi đó, người đồng nghiệp Bento bên kia chiến tuyến có đến 3 pha cứu thua, 1 lần tranh chấp trên không và 1 lần đấm bóng giải nguy.

Đây là chiến thắng đậm nhất của “La Albiceleste” trước Brazil kể từ năm 1964, đẩy “Selecao” xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng vòng loại, kém Argentina tới 10 điểm.

