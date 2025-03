Động thái của Messi khi Argentina vùi dập Brazil

Trên trang cá nhân, M10 chia sẻ ảnh đang theo dõi trận đấu giữa Argentina và Brazil, khi tỷ số đang là 4-1 nghiêng về Argentina. Ngôi sao của Inter Miami đính kèm biểu tượng vỗ tay, nhằm khen ngợi màn trình diễn của các đồng đội.

Lần đầu tiên kể từ năm 1959, Argentina ghi được 4 bàn vào lưới Brazil trong một trận đấu chính thức. Chiến thắng giúp Argentina tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, đồng thời chính thức có vé góp mặt ở vòng chung kết vào năm sau.

Messi không góp mặt trong đợt tập trung tháng 3 của Argentina vì chấn thương ở vùng cơ khép.

Trên trang cá nhân, M10 viết: “Tôi rất buồn khi phải bỏ lỡ những trận đấu quan trọng với Uruguay và Brazil. Tôi thực sự muốn thi đấu, nhưng một chấn thương nhỏ buộc tôi phải nghỉ ngơi một thời gian. Tôi sẽ cổ vũ và hỗ trợ từ xa như một cổ động viên bình thường. Hãy cố lên, Argentina!”.

Ngoài Messi, HLV Scaloni cũng thiếu vắng 2 tiền đạo Lautaro Martinez và Paulo Dybala với lý do tương tự. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch World Cup đã chứng tỏ sức mạnh khi giành 6 điểm tuyệt đối trước Uruguay và Brazil.

