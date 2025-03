Khác biệt của Tuchel so với Southgate

Rạng sáng 22/3, tuyển Anh thắng Albania 2-0 trong trận ra mắt của HLV Tuchel ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Lewis-Skelly và Harry Kane là những người lập công cho "Tam sư".

Sau trận đấu, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự phấn khích khi so sánh lối chơi của tuyển Anh dưới thời Tuchel và Southgate. Một người hâm mộ viết: "Tuchel thuyết phục được tôi. Bản thân tôi chưa bao giờ thấy đội tuyển Anh chơi pressing như thế này".

Một fan khác chia sẻ: "Tôi chờ đợi để thấy một huấn luyện viên giúp đội tuyển Anh chơi pressing. Tôi thích cách tiếp cận này của Tuchel". Một người hâm mộ khác nhận xét: "Bạn có thể thấy sự thay đổi ở đội hình này. Tốc độ và phản ứng nhanh chóng của các cầu thủ mỗi khi mất bóng thật ấn tượng. Tuchel đang làm rất tốt".

Tuyển Anh tỏ ra vượt trội Albania về thời lượng kiểm soát bóng (74% so với 26%). "Tam sư" cũng tung ra tổng cộng 865 đường chuyền trong cả trận, gần gấp 3 lần đối thủ. Thầy trò HLV Tuchel sút đến 12 lần, trong đó 6 lần bóng đi trúng đích và đem về 2 bàn thắng.

Trước trận đấu, HLV Tuchel thừa nhận ông muốn tuyển Anh chơi với cường độ cao hơn: "Chúng ta cần phản ánh đúng tinh thần của Premier League, một giải đấu rất giàu thể lực và chơi trực diện. Chúng ta phải đủ mạnh mẽ để chơi như một đội tuyển Anh thực thụ, không cần phải sao chép các quốc gia hay phong cách khác".

Ở trận đấu kế tiếp, tuyển Anh sẽ đón tiếp Latvia trên sân nhà vào ngày 25/3.

