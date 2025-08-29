Nội bộ MU rộ tin Amorim chuẩn bị từ chức

Bầu không khí trong phòng thay đồ Manchester United đang ngột ngạt và bắt đầu có cảm giác trong CLB rằng Ruben Amorim có thể sẽ từ chức nếu kết quả không sớm cải thiện.

Amorim đối mặt với nhiều áp lực tại MU.

Amorim hiện chịu áp lực nặng nề sau thất bại trên chấm luân lưu trước Grimsby tại Cúp Liên đoàn – lần đầu tiên trong lịch sử MU để thua một đội hạng tư ở sân chơi này. Trận thua ấy nối dài chuỗi khởi đầu tệ hại: thua Arsenal, hòa Fulham ở Premier League, và đến nay chưa có nổi một chiến thắng. Điều đó khiến áp lực dồn lên đội bóng trước cuộc tiếp đón Burnley cuối tuần này.

Ban lãnh đạo MU chưa có kế hoạch sa thải Amorim, nhưng trong nội bộ CLB đang lan truyền suy nghĩ rằng, nếu kết quả không cải thiện. Chính sự cứng nhắc của Amorim có thể dẫn tới việc ông chủ động ra đi - thậm chí ngay trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới - thay vì thay đổi phương pháp.

Sau khi cán đích ở vị trí thứ 15 mùa trước - thành tích thấp kỷ lục trong kỷ nguyên Premier League - chuỗi phong độ kém cỏi hiện tại đã khiến bản thân Amorim bị các cầu thủ trong đội đặt câu hỏi. Sự kiên định của ông với sơ đồ 3-4-3 đang bị mổ xẻ gay gắt, khi mùa trước hệ thống ấy chỉ đem về 27 điểm sau 29 trận.

Ngoài ra, cách quản lý con người của Amorim cũng gây bối rối. Dù nhiều cầu thủ thừa nhận ông có thiện chí, đôi khi phương pháp ấy lại phản tác dụng.

Sau trận thua Grimsby, Amorim nói: “Có điều gì đó phải thay đổi”. Tuy nhiên, ở MU, người ta tin rằng ông sẽ không từ bỏ sơ đồ quen thuộc - thứ từng giúp bản thân gặt hái thành công ở Sporting. Do vậy, khó có khả năng Amorim ám chỉ việc đổi cách bố trí đội hình.

Trận gặp Burnley cuối tuần này sẽ là trận cuối cùng của MU trước khi bước vào kỳ nghỉ đội tuyển. Thông điệp phát đi từ Old Trafford hôm 28/8 vẫn là “mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường”. MU sẽ trở lại sau quãng nghỉ bằng trận derby với Manchester City vào ngày 14/9.