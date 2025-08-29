MU có thể bán 7 cầu thủ

|
Mùa hè này, MU chi hơn 200 triệu bảng để chiêu mộ các tân binh Diego Leon, Matheus Cunha, Bryan Mbuemo và Benjamin Sesko. Ở chiều hướng ngược lại, "Quỷ đỏ" lên kế hoạch đẩy đi những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch để giảm gánh nặng tài chính.
AS Roma đang là đội bóng có cơ hội cao nhất để chiêu mộ Jadon Sancho. Theo La Gazzetta dello Sport, Roma sẵn sàng trả 20 triệu bảng để có được sự phục vụ của Sancho. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để cầu thủ rời Old Trafford.
Antony nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB, trong đó có Villarreal, Atletico Madrid và Bayer Leverkusen - đội bóng của HLV Erik ten Hag. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh này mong muốn trở lại Real Betis. Anh sẽ khoác áo Betis theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt giá 33 triệu bảng.
Với việc MU đàm phán chiêu mộ thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp, tương lai của Altay Bayindir tại Old Trafford trở nên bất định. Bayindir thu hút sự quan tâm từ một số CLB, trong đó có Galatasaray.
Chelsea đang tiến gần đến việc ký hợp đồng với Alejandro Garnacho với mức phí chuyển nhượng từ 35 đến 40 triệu bảng, theo The Times. Cầu thủ 21 tuổi hiện rất lạc quan về việc gia nhập Chelsea. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết thương vụ dự kiến được hoàn tất trong vài ngày tới.
Rasmus Hojlund cũng đang trên đường rời MU. Napoli dẫn đầu trong cuộc đua chiêu mộ tiền đạo người Đan Mạch với thỏa thuận cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá khoảng 38,8 triệu bảng. Theo Sky Sports, Napoli tự tin có thể đạt được thỏa thuận với "Quỷ đỏ" trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.
Kobbie Mainoo đang cân nhắc việc rời MU. Nhiều đội bóng châu Âu quan tâm đến anh trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng này. Real Madrid và Atletico Madrid theo dõi tình hình của Mainoo, và theo The Athletic, tài năng trẻ được cho là muốn chuyển ra nước ngoài thi đấu thay vì tiếp tục ở lại Premier League.
Đại diện La Liga, Elche, được cho là quan tâm đến việc mượn Tyrell Malacia. MU sẽ cố gắng đàm phán bán đứt cầu thủ người Hà Lan với giá giá rẻ khi hợp đồng của anh chỉ còn một năm là hết hạn.
